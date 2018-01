Diretor do Ballet de NY se demite por acusações de assédio

Peter Martins, 71 anos, diretor do New York City Ballet, anunciou sua saída depois de ter sido acusado de assédio e abuso sexual, informou o jornal The New York Times. Mais de vinte bailarinas acusam Martins de abusos verbais e físicos e de usar seu poder para obter favores sexuais.

“Neguei e continuo negando ter incorrido nessas condutas inapropriadas”, escreveu em uma carta à direção do ballet, na qual comunicou sua demissão.

Martins, que é dinamarquês, estava sendo investigado depois que uma carta anônima denunciou as acusações. Em seguida, um grupo de bailarinas fizeram novas acusações ao Times; algumas das ocorrência datavam dos anos 1988.

Ex-bailarino, Martins foi designado um dos diretores da companhia em 1983 e, seis anos depois, passou a ser o único diretor principal.