Diretor de ‘X-Men’ é processado por abuso de menor de idade

O cineasta americano Bryan Singer, conhecido por ter dirigido quatro filmes da franquia X-Men, foi acusado em um processo de abusar sexualmente de um jovem de 17 anos em 2003. Segundo os documentos apresentados na quinta-feira em um tribunal de Seattle, nos Estados Unidos, Singer é acusado de abusar sexualmente de César Sánchez-Guzmán durante uma festa em um iate que pertence a um dos amigos milionários do diretor.

De acordo com a denúncia, Bryan Singer ofereceu um tour no barco ao jovem e, quando chegaram ao quarto, o forçou a fazer sexo oral e depois o estuprou. O diretor ainda teria afirmado que era um produtor de Hollywood e que poderia ajudá-lo a iniciar a carreira de ator “desde que nunca falasse nada sobre o incidente”. Também teria contado ao jovem que ninguém acreditaria caso ele o denunciasse e que “poderia contratar pessoas capazes de arruinar a reputação de qualquer um”.

Em um comunicado divulgado por seu advogado, o diretor de 52 anos “nega categoricamente as acusações e afirma que se defenderá até o fim”. O americano já havia sido acusado anteriormente por uma conduta similar com menores de idade em dois casos, que foram rejeitados.

Singer dirigiu Os Suspeitos (1995) e Operação Valquíria (2008), além de quatro filmes da série X-Men, que estrearam entre 2000 e 2016. Recentemente, foi demitido do filme Bohemian Rhapsody — uma biografia do falecido cantor do Queen, Freddie Mercury — apenas duas semanas antes do fim das filmagens, por uma série de faltas ao set.