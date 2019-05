Motivo de muita reclamação do público de Game of Thrones, a escuridão que dificultou a compreensão do que se passava na televisão no episódio de domingo 28, intitulado The Long Night, foi defendida pelo diretor de fotografia do seriado, Fabian Wagner. Em entrevista ao site TMZ, ele garantiu que tudo ocorreu conforme o planejado – pelo menos até a etapa de produção. “Sei que não estava escuro demais porque eu filmei o episódio”, disse.

Segundo Wagner, a baixa qualidade de imagem originou a escuridão excessiva que os fãs relataram, não o modo como as cenas foram gravadas. O diretor apontou que o problema também está na compressão do vídeo, etapa técnica realizada tanto pela HBO quanto pelas operadoras de televisão a cabo e pelos serviços de streaming para reduzir o tamanho do arquivo, fazendo com que ele possa ser, assim, transmitido.

O diretor de fotografia afirmou que a batalha foi idealizada para ser propositalmente intensa, claustrofóbica e desorientadora, mas não confusa. “Game of Thrones sempre foi uma série obscura e muito cinematográfica”, acrescentou. Ele ainda aconselhou os espectadores a assistirem aos próximos episódios em aparelhos de televisão – e não em celulares -, em ambientes escuros e com as configurações de tela ajustadas.

Recorde de audiência

Apesar dos problemas técnicos, o episódio marcou a melhor audiência da história da série nos Estados Unidos. Segundo a Entertainment Weekly, 17,8 milhões de americanos assistiram ao capítulo, somando os espectadores que assistiram via televisão e os que assistiram pelos serviços de streaming da HBO. O recorde anterior pertencia ao episódio Winterfell, a estreia da oitava temporada, exibido no dia 14 de abril.