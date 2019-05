Os nomes mais cotados para o bebê real de Meghan e Harry

A chegada de um novo membro à família real britânica é caso sério e não poderia ser diferente com o bebê de Meghan Markle e do príncipe Harry. Com o nascimento de um herdeiro do trono, os britânicos saem às ruas para comemorar, os pubs ficam lotados e alguns felizardos dão a sorte de faturar uma bolada até generosa: as apostas, especialmente aquelas relacionadas à família real, são uma tradição na Inglaterra. No casamento dos duques de Sussex, por exemplo, a população palpitou sobre a marca do vestido de Meghan, o comprimento da barba de Harry e a temperatura do dia.

No caso do bebê, independentemente do tipo das apostas – se é o nome, gênero, peso, dia da semana em que o nascimento vai acontecer ou até mesmo quem serão os padrinhos -, elas movimentam a economia britânica, podendo chegar a quantias milionárias. Em um único site, por exemplo, acertar o nome do bebê de Harry e Meghan – que, até onde se sabe, ainda nem nasceu – pode render ao ganhador 325.000 libras (1,6 milhão de reais, aproximadamente). Essa é, inclusive, a categoria favorita dos apostadores.

No caso do primogênito do casal, o desafio ficou mais difícil: como ele será o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, os duques têm a liberdade de escolher qualquer nome, sem precisar obedecer à lista proposta pelo palácio. Como os filhos de Kate Middleton e príncipe William estão mais próximos da coroa, os pais tiveram que seguir uma lista de nomes pré-determinados, a maioria em homenagem a ancestrais da Casa Windsor – tornando, assim, o jogo um pouco mais fácil.

Diana, Arthur, Grace…

Segundo o site Oddschecker, que reúne estatísticas de diversos sites de apostas, a maioria das pessoas acredita que o bebê é uma menina – isso porque, dos dez nomes mais cotados, oito são femininos. Diana é o nome que lidera todas as apostas, configurando uma homenagem à princesa Diana, mãe do príncipe Harry, morta em 1997. O segundo lugar é disputado por Grace, pouco tradicional na monarquia britânica, e Allegra – inusitado nome italiano que disparou nos sites de apostas após ser revelado que este seria o nome escolhido pela princesa Diana caso tivesse tido uma menina.

Apesar da concordância em relação aos nomes femininos favoritos nos sites, o mesmo não acontece com os nomes masculinos. Arthur – o nome do meio tanto do príncipe William quanto de seu terceiro filho, príncipe Louis – é a escolha unânime dos apostadores. Os nomes seguintes, porém, divergem dependendo da casa de apostas. A disputa fica entre Albert, que ganhou força após o site oficial da família real criar uma página “príncipe Albert”, mas que acabou destinada ao príncipe consorte do século XIX; James, comum na monarquia do século XVI; Charles, em homenagem ao avô do bebê; e Philip, tributo ao marido da rainha Elizabeth II.

As apostas, no entanto, são voláteis e tendem a mudar drasticamente com a divulgação de rumores e vazamentos de informações – como já aconteceu no passado.

Anos anteriores

Na ocasião do nascimento do príncipe George, primogênito do príncipe William e Kate Middleton, em julho de 2013, os apostadores esperavam que o bebê fosse uma menina. Entre todos os candidatos, os primeiros cinco favoritos eram nomes femininos – a principal escolha foi Alexandra, nome do meio da monarca atual, seguida por Charlotte e Diana. Apesar disso, George era o favorito entre os nomes masculinos e, em seguida, James.

Já com a chegada da princesa Charlotte, em maio de 2015, as apostas foram certeiras – mesmo que de última hora. O nome Alice dominava o cenário até que, três dias antes do parto, Charlotte rapidamente ascendeu e passou a ocupar o posto de favorito. Na ocasião, os representantes da casa de apostas William Hill disseram que o fato foi uma surpresa. “Nas últimas 24 horas, 90% das apostas foram para Charlotte. Alguém provavelmente deve ter deixado algo escapar”, afirmaram à revista Hello!.

Com o príncipe Louis, em abril de 2018, no entanto, os apostadores não deram a mesma sorte: as apostas se concentravam em Arthur. Outros dois nomes cotados para o primogênito dos duques de Sussex também foram fortes candidatos na época: Albert e James – Louis era somente o décimo colocado entre os nomes masculinos.