Dia dos Namorados infla cardápio de lives para ver a dois; veja agenda

A data dos apaixonados bate à porta – mas de máscara e bem higienizada. Se antes da pandemia era motivo de comemoração o dia 12 de junho cair em uma sexta-feira, agora sessões de cinema, shows e até jantares terão que acontecer mediados por plataformas virtuais. Para não deixar os pombinhos na mão, artistas se aglomeraram – virtualmente – em um cardápio de lives comemorativas do Dia dos Namorados. De um mini-festival com Nando Reis, Duda Beat e Anavitória a uma apresentação conjunta da banda Roupa Nova com o cantor Daniel, a gama de opções se mostrou, até o momento, mais vasta que a de outras datas comemorativas que calharam de acontecer no período de isolamento, como o Dia das Mães.

Há ainda aqueles que não querem bater de frente com a data e escolheram deixar o clima romântico no ar por mais tempo: na quinta-feira, quem toma as redes é Sandy com o marido Lucas Lima, e, no sábado, a vez é de Luan Santana. Para os solteiros, a junção de Marilia Mendonça com Maiara e Maraisa pode ser curtida no domingo.

A seguir, confira boas lives para curtir a dois na sexta-feira – e o calendário do fim de semana:

Roupa Nova e Daniel

Horário: 19h

Local: Canais oficiais da banda e do cantor no YouTube, simultaneamente

Soft rock e sertanejo se juntam na live batizada de A Força do Amor, um encontro que promete sucessos da banda Roupa Nova e as doces baladas do cantor Daniel. O evento também visa arrecadar doações para instituições sociais e conta com um bate-papo com os artistas.

Festival com Nando Reis, Anavitória e Duda Beat: Live dos Namorados

Horário: 19h

Local: Canais oficiais dos artistas no Youtube, individualmente

Para todos os gostos e amores, e até desamores e carências, Nando Reis, Anavitória e Duda Beat irão se reunir em um mini-festival no YouTube. Às 19h, quem toma conta é Nando Reis, seguido às 21h pela dupla MPB e, às 23h, por Duda Beat, rainha da sofrência pop – cada performance acontecendo em seus respectivos canais do YouTube.

Lulu Santos

Horário: 21h30

Local: Youtube oficial do cantor

Ao vivo do Copacabana Palace, quem também promete embalar a noite dos pombinhos é Lulu Santos. O evento nomeado de Lulu Live Love será “de sentir”, de acordo com o cantor no Instagram, “porque aqui é o gabinete do amor, do respeito e da consideração”. Não faltarão sucessos românticos, em especial os do álbum Pra Sempre, dedicado ao namorado Clebson Teixeira.

Continua após a publicidade

Outras lives do fim de semana:

Quinta-feira, 11/6

Sandy e Lucas Lima

Horário: 20h

Local: Canal oficial da Sandy no YouTube

Lucas Lucco

Horário: 17h30

Local: Canal oficial do cantor no YouTube

Daniel Boaventura cantando Frank Sinatra

Horário: 19h

Local: Canal oficial do cantor no YouTube

Continua após a publicidade

Sexta-feira, 12/6

Live do Bem: Bruno e Marrone

Horário: 21h30

Local: Canal oficial da dupla no YouTube

Silva

Horário: 20h

Local: Canal oficial no YouTube

Elymar Santos

Horário: 21h

Local: Canal oficial no YouTube

Sábado, 13/6

Luan Love Live: Luan Santana

Horário: 22h30

Local: Redes sociais do cantor, canal oficial no YouTube, Globo, GloboPlay e Multishow

Paulo Ricardo

Horário: 20h

Local: Canal oficial no YouTube

Domingo, 14/6

Live das Patroas: Marília Mendonça com Maiara e Maraisa

Horário: 17h

Local: Canal oficial da Marília Mendonça no YouTube