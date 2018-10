Dia do professor: três filmes e uma série na Netflix para celebrar a data

Para celebrar o dia dos professores, VEJA preparou uma lista com três filmes e uma série disponíveis na Netflix que celebram a profissão. Entre clássicos e títulos recentes do serviço de streaming, as produções apresentam um tributo aos personagens que quebraram a visão ortodoxa dos educadores na cultura pop. Confira:

Sociedade dos Poetas Mortos

O filme de 1989 dirigido por Peter Weir (O Show de Truman) se passa dentro de um colégio preparatório tradicional dos Estados Unidos e acompanha a chegada do ex-aluno John Keating (Robin Williams), que retorna ao local como professor de literatura. Os métodos não ortodoxos do educador incomodam a instituição, ao mesmo tempo em que ele consegue provocar interesse em um grupo de alunos. O longa ganhou o Oscar de melhor roteiro original e ainda foi indicado a melhor filme, melhor diretor e melhor ator.

Escola do Rock

Em um clima mais descontraído, Jack Black deu vida a um professor nada ortodoxo no longa de 2003, assinado por Richard Linklater. A comédia musical conta a história de um guitarrista que foi demitido da própria banda e começa a dar aulas em uma escola, para conseguir se sustentar. O músico logo tem a ideia de criar uma nova banda junto com os seus alunos para realizar o sonho de se tornar um astro do rock. A produção, que rendeu uma indicação de Black ao Globo de Ouro, ainda ganhou uma versão musical para a Broadway e uma série de TV no canal Nickelodeon.

O Sorriso da Mona Lisa

Julia Roberts viveu, em 2003, a professora de história da arte Katherine Ann Watson. O longa se passa em 1953 na conceituada Wellesley College, uma faculdade apenas para mulheres em Massachusetts, nos Estados Unidos, que contou com alunas como Hillary Clinton e Katharine Lee Bates. Na história, a educadora se incomoda com os valores tradicionais da instituição e luta para conseguir inspirar a sua turma a ter outros objetivos na vida, além do casamento com algum homem influente. O elenco ainda conta com Kirsten Dunst e Maggie Gyllenhaal.

Merlí

Inspirada em Sociedade dos Poetas Mortos, a série catalã transmitida pelo canal espanhol TV3 ganhou atenção internacional ao integrar o catálogo da Netflix. No Brasil, já estão disponíveis as três temporadas da produção, que teve seu episódio final exibido em janeiro deste ano. A série acompanha os trabalhos de um professor de filosofia, que tenta mostrar a importância da disciplina para os seus alunos, usando acontecimentos da própria sala de aula, como relacionamento e amizade.