Dez videoclipes ‘good vibes’ para acalmar os mais ansiosos

Manter a saúde mental tem sido um dos desafios do período da pandemia. E a música se mostra uma boa aliada para relaxar nesse período, mas não só ela. Os caprichados videoclipes que acompanham as faixas ajudam também a esquecer agruras do período. A seguir, equipe de VEJA elegeu dez clipes que aliam belas imagens com boas músicas que podem ajudar a acalmar em momentos de ansiedade.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Imagine, de John Lennon e Plastic Ono Band

O hino da paz de John Lennon e Yoko Ono imagina como seria o mundo com todos vivendo em paz. O clipe é singelo e, por que não, relaxante. Ele começa com o casal caminhando pelos jardins de Sunningdale, na Inglaterra, onde está a mansão onde ele toca o piano branco, enquanto Yoko abre todas as persianas da sala. Minimalista, o vídeo foca no expressivo rosto de John e seus famosos “glass onion”.

All of Me, de John Legend

Uma das músicas mais famosas de John Legend, All of Me, foi composta em homenagem a sua mulher Chrissy Teigen. A bela letra é uma baita declaração de amor onde ele diz que ama todas as suas perfeições e imperfeições. O clipe é composto apenas de imagens do casal, seja em casa, namorando, em viagens e no casamento. Boa opção para os mais românticos.

Continua após a publicidade

Summer Girl, de Haim

Uma das novas músicas do trio Haim, Summer Girl, mostra as três irmãs caminhando por Los Angeles, ao som de um saxofone bem no estilo Walk on The Wild Side, de Lou Reed. O clipe tem direção do cineasta Paul Thomas Anderson, indicado ao Oscar de melhor direção pelo filme Trama Fantasma (2017). A felicidade das artistas caminhando pelas ruas, enquanto vão retirando as peças de roupa, ajuda a não esquecer do mundo lá fora.

What A Wonderful World, de Israel “IZ” Kamakawiwoʻole

Imagens idílicas do fundo do mar, praias paradisíacas do Havaí e uma música tocada de forma singela no ukulele, que acompanha a pop letra sobre como o mundo é maravilhoso. Se isso não ajudar a relaxar os mais ansiosos, nada mais fará. A versão havaiana da trilha sonora do filme O Mágico de Oz (1939) é interpretada pelo cantor e compositor Israel “IZ” Kamakawiwoʻole, um dos mais conhecidos artistas do estado americano, morto em 1997, aos 38 anos.

Continua após a publicidade

Shiny Happy People, de REM

O hit da banda R.E.M. é constantemente lembrado quando se fala de músicas com mensagens positivas e alto astral. O clipe também é um alento visual, com Michael Stipe usando boné virado para trás e um figurino em que combina caramelo e amarelo, dançando, pulando e cantando em frente a painéis super coloridos.

Me Conta da Tua Janela, de Anavitória

Composta e gravada durante a pandemia, a música Me Conta da Tua Janela, do duo Anavitória, é singelo e foi gravado em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro, onde as artistas se abrigaram durante a quarentena. Ao som de passarinhos e do violão de Ana, elas cantam sobre a saudade de encontrar alguém e de como é ver o mundo da janela.

Continua após a publicidade

Eu Feat. Você, de Melim

O trio formado pelos irmãos Melim gravou essa baladinha em Los Angeles semanas antes da pandemia se alastrar pelo mundo. O resultado, no entanto, é um alento para os ansiosos e mostra os artistas em uma belíssima viagem pelas estradas da Califórnia, com muito sol, praia e boas vibrações.

Felicidade, de Marcelo Jeneci

Outro clássico quando se fala em músicas felizes é o hit de Marcelo Jeneci, Felicidade. Gravado em uma pequena cidade do interior, o clipe mostra o dia a dia das pessoas simples, vivendo suas vidas em paz, enquanto Jeneci e Laura Lavieri andam de bicicleta pelas ruas. As imagens são tão gostosas que quase dá para sentir o cheirinho de café sendo passado. A letra também ajuda, com o casal cantando que quer dançar na chuva. Uma delícia.

Continua após a publicidade

Velha e Louca, de Malu Magalhães

Gravado no alto de um prédio em São Paulo, o clipe de Velha e Louca mostra Mallu Magalhães e seu marido Marcelo Camelo dançando e se divertindo ao som da música. Embora tenha sido gravado em 2011, o clipe mostra as pessoas no terraço, uma bela dica para tomar sol durante a quarentena. O vídeo é fofo e a letra otimista também ajuda.

Sem Querer, de Tuyo

As ilustrações de Elaine Momys que aparecem no clipe da música Sem Querer, do trio Tuyo, vão passando lentamente pela tela ao som do violão e das suaves vozes das irmãs Lio e Lay Soares e de Jean Machado. São imagens singelas, com poucos traços, que mostram de maneira abstrata o avanço de um relacionamento amoroso. Ao final, cenas idílicas de pássaros e da natureza também surgem na tela.