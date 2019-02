Dez elementos de ‘Os Vingadores 2’ sugeridos pelo trailer

1. Os heróis Capitão América (Chris Evans) e Thor (Chris Hemsworth) em Vingadores: Era de Ultron zoom_out_map 1 /15 Os heróis Capitão América (Chris Evans) e Thor (Chris Hemsworth) em Vingadores: Era de Ultron (Divulgação/VEJA) Os heróis Capitão América (Chris Evans) e Thor (Chris Hemsworth) em Vingadores: Era de Ultron

Scarlett Johansson reprisa o papel de Viúva Negra em Os Vingadores: A Era de Ultron

O personagem Visão faz sua estreia no Universo Cinematográfico da Marvel em Os Vingadores: A Era de Ultron​

Ultron, o vilão de Vingadores: Era de Ultron

Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro, em cena do filme Os Vingadores: A Era de Ultron

Andy Serkis em cena do filme Os Vingadores: A Era de Ultron

Hulk em Vingadores: Era de Ultron

Mark Ruffalo em Vingadores: Era de Ultron

Viúva Negra (Scarlett Johansson) em Vingadores: Era de Ultron

Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo)

Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) em cena do filme Vingadores - Era de Ultron

Os atores Aaron Taylor-Johnson e Elizabeth Olsen em cena do filme Vingadores 2 - A Era de Ultron

Os atores Chris Evans, Jeremy Renner, Robert Downey Jr. e Don Cheadle em cena do filme Vingadores 2 - A Era de Ultron

Vestimentas dos personagens do filme Vingadores 2 - A Era de Ultron

A atriz Elizabeth Olsen, o diretor Joss Whedon e o ator Jeremy Renner

Nesta quarta-feira, a Marvel foi forçada a antecipar em uma semana a divulgação do primeiro trailer oficial de Os Vingadores: A Era de Ultron, vazado por um hacker nesta quarta. De coloração escura e clima sombrio, o vídeo traz os heróis da editora novamente unidos – pero no mucho – para salvar o mundo. E permite concluir e antecipar um pouco do que vem por aí no longa, previsto para 30 de abril de 2015.

A partir de uma análise frame a frame, pode-se extrair sugestões do que esperar do segundo Os Vingadores, que promete repetir o sucesso do primeiro, com mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria pelo mundo. Foi o que fizeram os sites do jornal The Guardian e da revista The Hollywood Reporter. O longa tem início com a tentativa do multimilionário Tony Stark, pelo visto saído da aposentadoria a que se entregou em seu terceiro filme, de recomeçar um programa para a manutenção de paz mundial. Ele cria um robô que dá uma “surtada” e sai matando todo mundo. O plano do gênio, como se vê, dá todo errado. Antes do fim, é claro.

1. Todos contra Tony Stark

O trailer deixa aberta uma questão: Tony Stark, o Homem de Ferro, irá se separar dos Vingadores? Rumores de que o herói será o antagonista no terceiro filme do Capitão América vêm surgindo recentemente. E, no vídeo do novo Os Vingadores, o personagem de Robert Downey Jr. é confrontado por Thor (Chris Hemsworth) e luta contra o Hulk no meio da cidade. Além disso, o vilão Ultron aparece em forma de robô, com peças antigas do Homem de Ferro, que teoricamente haviam sido destruídas no final do terceiro filme do herói.

2. Hulk mansinho

Quando não está brigando contra o Homem de Ferro na rua, Hulk aparece no trailer em momentos desfavoráveis para ele. Em determinado ponto, o ator Mark Ruffalo surge sem camisa caído na neve, como se estivesse enfraquecido. Em outro, está debaixo de um cobertor enquanto o resto do time dos Vingadores está devidamente trajado. O que será que irá acontecer com o gigante verde durante o filme?

3. Virada na trama

Em determinado trecho do trailer, é possível ver Ultron conversando com a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) e o Mercúrio (Aaron Taylor-Johnson), sugerindo que trabalhem em equipe. No entanto, alguns segundos depois, é possível ver o herói lutando contra Ultron, o que indica uma virada na história.

4. Quem está contra quem?

Aqui, é possível ver Mercúrio lutando contra um robô, que pode tanto ser Ultron, o Homem de Ferro ou até um novo personagem. Enquanto isso, o Capitão América aparece por trás para evitar o pior. A dúvida que surge mais uma vez, além da identidade do personagem, é: de que lado cada um estará no filme?

5. Novos personagens

Andy Serkis, conhecido por fazer personagens de computação gráfica, como Cesar, de O Planeta dos Macacos, aparece como um humano no trailer. Seu personagem será Ulysses Klaw, arqui-inimigo do Pantera Negra. O que indica que pelo menos mais dois personagens novos devem aparecer na trama.

6. Não vai ter guerra

O trailer começa com Ultron dizendo: “Vou lhe mostrar algo lindo. Todos gritando por misericórdia”. Contudo, as pessoas que aparecem berrando estão revoltadas, não assustadas, o que indica que haverá uma revolução em algum momento. Além disso, no meio dessa multidão estão Feiticeira Escarlate e Mercúrio, o que dá a entender que a cena se passa em Transia, o fictício país do leste Europeu onde os dois nasceram. Por fim, pode-se ver uma bandeira da França, talvez uma referência a Os Miseráveis.

7. Água no chope dos Vingadores

Logo na primeira aparição de Ultron, os membros do time de heróis estão vestidos a caráter para uma festa, entre eles, a Viúva Negra, de vestido tipo coquetel e o Capitão América, de esporte fino. Será que alguém estragou algum tipo de comemoração?

8. Flashback

Pelos cortes de cabelo e visual dos personagens, esse trecho do trailer indica que haverá alguns flashbacks no filme envolvendo o Capitão América, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. O que também sugere que o filme deverá ser longo.

9. Morte dos Vingadores

O trecho em que o escudo do Capitão América está quebrado figura no trailer exibido na Comic-Con deste ano nos Estados Unidos, em que todos os Vingadores aparecem deitados, mortos, sobre a superfície de um planeta desconhecido. Com exceção de Tony Stark, que está prestes a bater um papo com o vilão Thanos sobre a situação.

10. Cenas aleatórias

Outros trechos do trailer são difíceis de interpretar. Em um deles, Thor está saindo de uma porção de água, como se estivesse em uma banheira. Em outros, o Capitão América parece descarregar sua raiva destruindo carros pelas ruas de Seul, enquanto Hulk faz o mesmo... com uma barraca de frutas.