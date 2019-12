Dez atores nacionais que brilharam na TV em 2019

Parte do dia a dia dos brasileiros, atores e atrizes, em novelas e séries, são responsáveis por entreter um vasto público, arrancando lágrimas e também algumas gargalhadas. Em 2019, atores veteranos e alguns novatos se destacaram na TV, como Marjorie Estiano, que chegou a ser indicada ao Emmy de melhor atriz pela médica Carolina, de Sob Pressão, e Glamour Garcia, a atriz trans que conquistou espectadores de A Dona do Pedaço.

VEJA listou dez atores que mereceram os aplausos recebidos ao longo do ano:

Grazi Massafera (Paloma, de Bom Sucesso)

Desacreditada no início da carreira, Grazi Massafera tem se firmado como um nome sólido entre os globais. Atualmente, ela vive Paloma na novela das sete Bom Sucesso, uma mulher simples que, de repente, se vê inserida entre uma elite financeira e cultural. Grazi dá à personagem um tom de graciosidade e outro de força. A costureira é uma mãe doce e batalhadora, mas também uma mulher que não se preocupa com a opinião alheia. Para completar o combo, Grazi transita com facilidade por cenários teatrais, vestindo-se de personagens da literatura, em encenações oníricas.

Rodrigo Lombardi (Adriano, de Carcereiros)

Na adaptação do livro de Drauzio Varella, Rodrigo Lombardi interpreta o carcereiro Adriano. O ator veterano mergulha nos dramas do sistema prisional brasileiro, com uma atuação que demanda dureza e também jogo de cintura. Em sua segunda temporada, Lombardi surge mais maduro e sombrio do que na anterior: o ator chegou a dizer que a tensão do papel o fez mudar o ritmo da própria respiração. Com o sucesso na TV, a trama ganhou este ano uma versão nos cinemas, com Carcereiros – O Filme.

Alice Wegmann (Dalila, de Órfãos do Terra)

Aos 24 anos e dona de um rosto angelical, a atriz brilhou como a cruel vilã Dalila Abdallah, de Órfãos da Terra, da Globo. A jovem não poupou esforços — e derramamento de sangue — para satisfazer sua implacável obsessão pelo mocinho Jamil, por quem foi rejeitada. Para além da maldade, a complexa libanesa se sobressaiu por ser uma mulher forte e ambiciosa em um ambiente de extremo conservadorismo. Está aí o grande trunfo de Alice: empoderada e tirana calculista, Dalila e suas várias facetas provaram a versatilidade da atriz, uma das grandes apostas de sua geração.

Pedro Carvalho (Abel, de A Dona do Pedaço)

As tiradas humorísticas de Pedro Carvalho como o português Abel foram o alívio cômico que A Dona do Pedaço, novela de Walcyr Carrasco, precisava. Em uma trama em que todos sabiam que Britney, grande paixão do português, era uma mulher trans, o ator tinha que ser convincente em sua absurda ingenuidade — um feito e tanto. Carismático, Carvalho ainda conquistou a audiência por ser o tipo que faz o público se apaixonar por vê-lo em cena: Britney que o diga.

Marjorie Estiano (Carolina, de Sob Pressão)

Com a cirurgiã Carolina, da minissérie Sob Pressão, da TV Globo, Marjorie Estiano encontrou um dos melhores papéis de sua carreira até agora. Se nas duas temporadas anteriores, a personagem vivia entre as dores de um passado de abuso e as agruras do sistema de saúde público, na terceira fase, Carolina amadureceu e revelou novas camadas. Confortável na pele da personagem, Marjorie acompanhou com delicadeza cada nova etapa, até culminar num episódio de extrema emoção: que lhe rendeu uma indicação ao Emmy.

Armando Babaioff (Diogo, de Bom Sucesso)

O canastrão Diogo Cabral, vilão da novela Bom Sucesso, é do tipo que não engana ninguém — só a esposa Nana (Fabiula Nascimento), que insistiu em não ver o mau-caráter que tinha em casa. Taí uma das graças do personagem. Dissimulado, ele tentou por muito tempo fingir inocência, mas recebeu de volta críticas e alfinetadas. Babaioff, que já tinha mostrado talento como o policial Ionan Falcão, da novela Segundo Sol (2018), interpreta Diogo com um irônico tom de falsidade, mas sem cair no caricato. Ao mesmo tempo, ele que esbanja charme na medida ideal para não competir com os mocinhos. Um feito digno.

Regina Casé (Lurdes, de Amor de Mãe)

Um dos nomes de maior prestígio da TV e do cinema nacional, Regina Casé retornou às novelas este ano com Amor de Mãe. No folhetim, a atriz mostra que é especialista em representar a força e a beleza da vida de mulheres cotidianas. Na pele da babá nordestina Lurdes, mãe de cinco filhos, Regina emociona e estabelece com o público uma identificação sincera: graças à sua admirável naturalidade que faz com que ela entre na casa do espectador como se fosse uma vizinha, uma amiga e até uma mãe.

Júlio Andrade (Evandro, de Sob Pressão)

Júlio Andrade é um ator admirável, seja lá qual for o papel. Em Sob Pressão, ele se supera. Como o médico Evandro, Andrade entrega uma atuação intensa e dilacerante no hospital que, na terceira temporada, é ambientado em uma vizinhança dominada por milicianos. O ator transita entre o estresse da dura realidade e a doçura de sua paixão por Carolina (Marjorie Estiano). Para completar, Andrade ainda assumiu o posto de diretor de um dos episódios da última leva.

Glamour Garcia (Britney, de a A Dona do Pedaço)



Em meio ao elenco estrelado de A Dona do Pedaço, quem brilhou foi a até então desconhecida Glamour Garcia. Aos 31 anos, a intérprete de Britney — que, assim como sua personagem, é uma mulher trans — vive um momento de ouro em sua carreira. Na trama de Walcyr Carrasco, Glamour levou para a casa de milhões de brasileiros o carisma e a representatividade de sua personagem, e ainda divertiu com um romance leve e livre de preconceitos com o português Abel (Pedro Carvalho).

Pedro Guilherme Rodrigues (Tiago, de Amor de Mãe)

Há poucas semanas no ar, a nova novela das nove da Rede Globo trouxe às telas um rosto jovem e cativante: o ator mirim Pedro Guilherme Rodrigues. Ele interpreta Tiago, filho adotivo de Taís Araújo (Vitória), e é, sem dúvidas, um dos pontos altos da trama. De sorriso fácil e inocência genuína, Guilherme emocionou o público com cenas que exalam delicadeza, levando às lágrimas os mais sensíveis. O jovem é um ponto de ternura infantil em meio a tantos dramas densos.