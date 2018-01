‘Deus Salve o Rei’ tem melhor estreia desde ‘Cheias de Charme’

Todo o burburinho em torno da nova novela das 7 da Globo, Deus Salve o Rei, rendeu uma boa audiência para o primeiro capítulo do folhetim. Ambientada na Idade Média, a trama com ares de Game of Thrones marcou uma média de 29 pontos na Grande São Paulo, com 47% de participação. A faixa horária não registra um índice de estreia maior desde 2012, com Cheias de Charme. No Rio de Janeiro, a novela bateu os 27 pontos de audiência.

Deus Salve o Rei também esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira. Ao todo, mais de 100.000 comentários sobre a trama foram publicados na rede social.

Escrita pelo recém-promovido-a-autor Daniel Adjafre, Deus Salve o Rei se passa entre os fictícios reinos de Montemor e Artena. Apesar da época e cenários inéditos, a história promete girar em torno de um manjado romance água com açúcar, que brotará entre o príncipe Afonso (Romulo Estrela), e a plebeia Amália (Marina Ruy Barbosa). Do outro lado, estará a vilã Catarina (Bruna Marquezine), herdeira do trono de Artena, que tentará de tudo para acabar com a paz entre os reinos.

A novela é a primeira a ser assinada por Adjafre. Antes, ele trabalhou como autor colaborador em A Vida da Gente (2011) e Sete Vidas (2015), de Licia Manzo.