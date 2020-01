Detetive diz que Harvey Weinstein o contratou para perseguir vítimas

O julgamento do ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, entrará em sua terceira semana a partir de segunda-feira, 27. Na sexta (24) o júri ouviu o relato de um detetive particular que foi contratado pelo magnata para investigar e perseguir dezenas de mulheres das quais ele suspeitava que pudessem contar para jornalistas sobre as agressões sexuais.

Sam Anson disse que as conversas com Weinstein começaram em agosto de 2017, dois meses antes do início do escândalo que deu origem ao movimento feminista #MeToo. O então produtor enviou um e-mail com uma lista de pessoas que deveriam ser investigadas – algumas mulheres, as mais preocupantes, no ponto de vista de Weinstein, tinham os nomes marcados em vermelho.