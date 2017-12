Desprezada em 2017, Anitta é anunciada no Rock in Rio 2019

Anitta é a primeira atração confirmada do Rock in Rio 2019. O festival, que foi realizado pela 17° vez neste ano na capital fluminense, contou com nomes nacionais, como Pabllo Vittar e Ivete Sangalo, mas a funkeira não estava entre eles.

A cantora também foi escalada para se apresentar na edição portuguesa do evento, que acontece em junho de 2018, em Lisboa.

Em entrevista a VEJA antes da edição deste ano, o empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, explicou que não tem nenhuma antipatia pela cantora. “Simplesmente não nos programamos para incluir o funk no Rock in Rio. Mas ela está realmente cada vez mais pop e eu percebo que gostaria de participar”, contou.

Em setembro, Anitta confirmou que está preparando o próprio festival de música, que deverá acontecer no segundo semestre de 2018. Neste ano, ela ainda revelou que foi chamada para se apresentar com a cantora Fergie, mas indicou a colega Pabllo Vittar para cantar a música Sua Cara ao lado da americana.