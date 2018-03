Despedida de Meghan Markle da série ‘Suits’ ganha teaser

Meghan Markle vai encerrar sua participação em Suits e o canal USA Network, que exibe o programa nos Estados Unidos, divulgou um teaser focado na personagem da atriz, Rachel, e NO seu par romântico na trama, Mike — vivido por Patrick J Adams, que também deixará o elenco.

Ao longo dos 30 segundos do vídeo, cenas do passado do casal são exibidas. “Eu quis me casar com você desde o primeiro segundo em que te conheci”, diz Mike a Rachel. Ao fim, um texto promete: “Descubra como termina essa história”. A segunda metade da sétima temporada está marcada para estrear nos EUA no dia 28 de março. No Brasil, a série Suits é exibida pela Netflix.

Meghan deixa Suits para assumir o papel de esposa do príncipe Harry. O casamento acontece em 19 de maio. Já Adams divulgou um comunicado dizendo que planejava se afastar do seriado desde a sexta temporada, para se dedicar a outros trabalhos e passar mais tempo com a esposa, a atriz Troian Bellisario (de Pretty Little Liars).

Porém, ele amadureceu a ideia e esperou até o fim da sétima temporada para ver o desenrolar da nova fase de seu personagem.