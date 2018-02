‘Despacito’ é hit da patinação no gelo na Olimpíada de Inverno

Despacito foi um hit nas provas de patinação artística deste domingo, nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang. Três duplas escolheram a música do porto-riquenho Luis Fonsi com participação do rapper Daddy Yankee para a apresentação.

De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, os competidores tinham que adicionar um ritmo latino para a prova. Os representantes da China (Xinyu Liu e Shiyue Wang), da Coreia do Sul (Alexander Gamelin e Yura Min) e da Polônia (Maksym Spodyriev e Natalia Kaliszek) usaram versões da canção de Fonsi.

As duplas polonesa e sul coreana conseguiram se classificar para a próxima etapa da competição. No entanto, os chineses Xinyu Liu e Shiyue Wang não atingiram a pontuação necessária.