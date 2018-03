Desfile de moda abre comemoração dos 90 anos do Mickey Mouse

Até que ele disfarça bem, mas Mickey Mouse completa 90 anos em novembro – ele apareceu pela primeira vez, ao lado de Minnie Mouse, no curta-metragem Steamboat Willie, em 1928. A abertura das comemorações aconteceu com um desfile de moda na Toontown, a área onde fica sua casa e a de outros personagens, como Pateta, na Disneyland, em Anaheim, Califórnia.

A grife Opening Ceremony, de Humberto Leon e Carol Lim, criou uma coleção cápsula baseada no personagem. Entre os looks femininos, há vestidos com imagens gigantes de Mickey Mouse e outros em que o personagem aparece em estampas mais gráficas. Em alguns casos, são os detalhes que revelam a inspiração, como as mangas em forma de orelha. Os macacões tipo jardineira remetem ao espírito jovial do rato mais famoso do mundo. Para os homens, a coleção combina cores fortes como vermelho, laranja e verde e algumas peças bem estampadas e feitas de retalhos.

Ao fim do desfile, que teve na primeira fila famosos como Chance the Rapper e os atores Maya Rudolph, Fred Armisen e Laverne Cox, Mickey Mouse e Minnie Mouse apareceram em roupas moderninhas, dançando na passarela.

Ao longo do ano, outros eventos vão marcar o aniversário, como uma quinta temporada de curtas de animação com os personagens, uma turnê especial do Disney On Ice, uma competição de artistas franceses baseada no Mickey, dezenas de livros e coleções especiais de pelúcias, broches e canecas. Um retrato oficial do Mickey em seu 90º ano será feito pelo animador Mark Henn. No dia do aniversário mesmo, 18 de novembro, os parques da Disney ao redor do mundo também farão diversas ações para celebrar a data.