Desenho de 2006 previu Oprah na presidência dos Estados Unidos

A série de animação The Boondocks, que foi ao ar entre 2005 e 2014 na TV americana, ganhou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira por ter “previsto” a candidatura de Oprah Winfrey para a presidência dos Estados Unidos. No episódio Return of The King, de 2006, mudanças na história do país culminam na eleição da apresentadora no ano de 2020.

Depois de um discurso poderoso contra o assédio sexual e o racismo durante o Globo de Ouro, exibido no último domingo, a CNN afirmou que Oprah está considerando concorrer à presidência nas próximas eleições americanas. A trama do episódio de The Boondocks explora uma realidade em que Martin Luther King sobrevive à tentativa de assassinato. O resultado final é a eleição da apresentadora no ano de 2020.

Nas redes sociais, usuários têm brincado com o fato de a animação ter previsto algo antes do seriado Os Simpsons, conhecido pela concretização dos seus episódios na vida real em casos como a eleição do presidente Donald Trump e a compra da Fox pela Disney.