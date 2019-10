Desenho brasileiro Irmão do Jorel é um dos indicados ao Emmy Kids

Dois irmãos, um mais tímido, outro mais popular. Enquanto o mais velho faz sucesso com as meninas, o mais novo, o irmão do Jorel, tenta buscar sua própria identidade em meio a rotina escolar e uma família excêntrica. Há 5 anos no ar, o desenho Irmão do Jorel, do canal Cartoon Network, foi um dos indicados ao prêmio de melhor animação infantil do ano pelo Emmy Kids. A lista, divulgada pela Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas, foi divulgada na última segunda-feira, 14.

A produção baseia-se na infância do próprio autor, o desenhista e roteirista Juliano Enrico, também por trás do programa de humor Choque de Cultura, exibido aos domingos na TV Globo. Com um traço limpo e bem desenhado, o desenho caiu no gosto do público infantil rapidamente e se tornou um dos líderes de audiência na grade do Cartoon Network. “Já estamos transmitindo em toda a América Latina e conversando com outros países”, conta Adriana Alcântara, diretora sênior de conteúdo e produção nacional do canal.

Prestes a estrear a quarta temporada da animação, a notícia da indicação pegou de surpresa os produtores. “Recebi uma mensagem num grupo de produtores brasileiros e achei que podia ser uma brincadeira, mas na sequência recebi um e-mail oficial”, contou o roteirista José Brandão. No momento que soube da novidade ele estava justamente na França, discutindo a distribuição do desenho para outros países. “Me desconcentrei totalmente, mas acho que a notícia ajudou no discurso de venda”, brincou.

Em meio a cortes de verba na Agência Nacional de Cinema (ANCINE), que fará o menor investimento dos últimos 7 anos no setor do audiovisual, a indicação do desenho brasileiro foi bastante comemorada pela equipe. “Isso mostra que estamos sendo reconhecidos internacionalmente pela qualidade do nosso produto. Por outro lado, parece que o Brasil está indo na contramão no que diz respeito às políticas públicas de incentivo”, falou a VEJA Felipe Tavares, sócio fundador da produtora Copa Stúdios, responsável pela produção do desenho.

Mais três produções brasileiras figuram na lista do Emmy Kids. São elas a novela Malhação (TV Globo), o programa The Voice Kids (TV Globo) e o documentário Nosso Sangue, Nosso Corpo (Fox). Ao total, 28 indicados concorrem a sete prêmios. Entre os finalistas, estão produções de Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, França, Alemanha, Índia, Holanda, Nigéria, Noruega, Singapura, Coréia do Sul, Tailândia e Reino Unido. A premiação acontece no dia 31 de março de 2020, na cidade de Cannes, na França.