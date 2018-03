Deselegante, selfie é proibida no tapete vermelho de Cannes

A organização do Festival de Cannes decidiu proibir as selfies no glamouroso tapete vermelho que antecede à exibição dos filmes mais esperados de cada edição, anunciou o diretor do evento, Thierry Frémaux. Há três anos, ele pediu publicamente que as estrelas e os convidados não aderissem a esse costume “extremamente ridículo e grotesco”, que, além disso, atrapalhava o rígido cronograma.

Dado que a sua recomendação não teve o efeito esperado, agora foi decidido vetar a prática, conforme ele afirmou em entrevista publicada nesta sexta-feira pela revista Le Film Français. “No tapete vermelho, a trivialidade e a lentidão que as selfies provocam prejudicam a qualidade do programa e, portanto, o festival como um todo”, explica Frémaux.

Assim, na 71ª edição do evento, que acontecerá de 8 a 19 de maio, não será mais possível ver a habitual cena dos convidados fazendo selfies enquanto se multiplicam os flashes dos fotógrafos credenciados.

A edição contará com outra novidade: a antecipação do começo em um dia (terça-feira) para que os prêmios sejam entregues no sábado e não no domingo, como era até agora. O objetivo é dar mais visibilidade à festa.