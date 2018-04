‘Desejo que Morgan seja rebelde até o fim’, diz ator de ‘The Walking Dead’

Este domingo será um dia agitado para os fãs de The Walking Dead. A série de zumbis encerra sua oitava temporada nesta noite, a partir de 22h30, na Fox. Em seguida, às 23h30, o canal AMC leva ao ar o primeiro episódio da quarta fase do spin-off Fear the Walking Dead.

Quem acompanha aos dois programas terá em dose dupla a presença de Morgan (Lennie James). O personagem que salva a vida do protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) logo na estreia de TWD passou por momentos de loucura, ficou distante do grupo principal por um período, e encarnou uma filosofia humanista em pleno fim do mundo. Entre constantes crises existenciais, Morgan conquistou o público e o direito de ser o gancho entre as duas séries – que se passam em lugares e tempos distintos.

Em entrevista ao site de VEJA, Lennie James comenta as teorias sobre como se dará o trânsito entre os dois roteiros, as filosofias de seu personagem e a impactante morte de Carl (Chandler Riggs). “Podemos dividir essa fase em antes da morte de Carl e depois da morte de Carl. Ela afetou todos os personagens”, diz. Confira abaixo a entrevista completa.

Há muitas teorias na internet sobre como Morgan vai se juntar aos personagens de Fear the Walking Dead. Uma delas diz que haverá um salto no tempo em FTWD para que a série encontre The Walking Dead. Outra afirma que Morgan entra no spin-off nos períodos em que havia desaparecido de TWD. Pode confirmar se uma das teorias está correta? De jeito nenhum (risos).

Pode dizer então como esse encontro entre as duas séries vai se dar ou se alguma das teorias acima está mais próxima da verdade? Não posso falar exatamente como e quando Morgan sai de The Walking Dead e não posso dizer como e quando ele se junta a Fear the Walking Dead. Sobre as duas teorias que você citou, aviso que nenhuma está correta.

Morgan vai deixar The Walking Dead definitivamente? Posso dizer que ele definitivamente vai estar ausente de TWD por enquanto.

Ele pode voltar no futuro, então? Na verdade, não sei, não há nada concreto. Estou surpreso de que Morgan seja o personagem que está indo de um seriado para o outro. Nunca imaginei que isso seria uma possibilidade. Não posso dizer que Morgan partiu de The Walking Dead para sempre, porque tudo pode acontecer. É possível? É provável? Realmente não sei.

Em que estado de espírito está Morgan em Fear the Walking Dead? Quando conhecemos Morgan em TWD, ele era um homem que tinha estado sozinho por um tempo. Quando ele encontrar os personagens de FTWD, ele não vai interagir com eles como o amigo de Rick ou o homem do Reino, ou o que conhece os alexandrinos. Ele vai encontrar as pessoas de Fear como um estranho.

Como a presença de seu personagem vai afetar a história? Posso dizer que em determinado momento, a presença de Morgan vai ter um efeito profundo nos personagens de FTWK.

Recentemente, TWD perdeu Carl, um personagem muito querido. Quão difícil foi essa morte? De partir o coração. Foi uma escolha muito importante e corajosa da série. Fiquei surpreso – novamente, se alguém tivesse me dito que ele morreria, eu diria que a pessoa ficou louca, que não era uma possibilidade. Tem duas facetas: fico muito triste pela partida de Carl e por Chandler Riggs não fazer mais parte do nosso elenco, mas fico animado por Chandler, pelos próximos passos de sua carreira. Ele é um ator fantástico e um jovem incrível.

Como essa morte vai afetar a história daqui para a frente? Terá um efeito profundo na maneira como os personagens encaram a guerra em que eles estão. Obviamente terá um efeito grande em Rick e Michonne, e talvez Negan, mas todos vão perceber o que foi perdido. Podemos dividir essa fase em antes da morte de Carl e depois da morte de Carl. Ela afetou todos os personagens

Se um apocalipse zumbi realmente acontecesse, você reagiria como seu personagem? Gostaria que sim, mas com certeza eu não teria sobrevivido. Provavelmente eu sairia correndo na rua gritando sobre a presença dos zumbis e teria dado de cara com uma parede e seria devorado depois (risos).

Mas vamos dizer que você sobreviveu. Quais habilidades e filosofias do Morgan usaria em uma situação como essas? Sempre admirei a coragem do Morgan, especialmente sua força para se manter firme sobre aquilo em que ele acredita. Também o admiro por tentar manter sua humanidade e por não se definir somente com base nesse mundo e nas necessidades desse mundo, como matar ou ser morto. Sempre admirei o desejo de Morgan de ser algo mais.

A série é envolta em reflexões sobre a vida real. Por exemplo, o que faz de nós humanos? O que faz com que ajudemos estranhos? Nesse contexto, que tema tratado nas séries você acha mais interessante? A discussão do que significa família. Você pode ser parente de sangue de uma pessoa e não ter nada em comum com ela, e você pode não ter nenhum vínculo de sangue com alguém e ser ligado a ela por toda a vida. Uma das coisas de que eu mais gosto é a maneira como as relações foram exploradas, como a de Morgan e Carl ou Morgan e Rick. Se você pudesse escolher sua família, quem escolheria? É um dos temas que acho fascinantes nas duas séries.

Qual a sua cena preferida de TWD? Há algumas. Na terceira temporada, quando Morgan volta à série, ele está preso em uma sala com Rick. Morgan perdeu a cabeça e Rick tenta acalmá-lo. Lembro que foi um dia fantástico de filmagem. Outra aconteceu na sexta temporada, quando os Lobos invadem Alexandria e Morgan está cercado por cinco ou seis deles. Ele precisa se defender e consegue derrotar todos. Foi como voltar a ser uma criança brincando no quintal com seus amigos.

Muitos personagens das duas séries morrem nesse universo. Se Morgan morrer, como você gostaria que acontecesse? Gostaria que ele saísse como Sasha saiu, quando ela voluntariamente se entregou para tentar pegar Negan. Gostaria que fosse um ato de desafio, de coragem. Desejo que Morgan seja rebelde até o fim