Desconvidado do ‘The Voice’, MC Livinho provoca nas redes

MC Livinho usou a sua conta do Instagram para ostentar o dinheiro que está ganhando com a carreira. O cantor postou uma foto na madrugada desta sexta-feira na ferramenta Stories mostrando bolos de notas de 50 reais. Na imagem, escreveu: “Fruto do trabalho digno. Eles colecionam fofoca. Eu coleciono dinheiro”.

Essa não é a primeira vez que Livinho usa as redes sociais para mostrar a nova vida. O funkeiro já compartilhou imagens dirigindo um Porsche, dentro do seu jatinho e até uma cena em um quarto de hotel em que coloca dinheiro dentro da calça.

Já já tem lançamento 🚀 A post shared by Mc Livinho (@mc_livinho) on Dec 22, 2017 at 8:55am PST

A ostentação de Livinho e a provocação aos que “fofocam” acontece dois dias depois de o cantor ter sido barrado do programa The Voice, onde se apresentaria ao lado de Ivete Sangalo na final do reality show. Em resposta, ele convocou seus fãs para boicotar o programa. A decisão da Globo foi feita depois do vazamento de um vídeo que mostra Livinho agredindo um rapaz em seu show.

Livinho publicou um pedido de desculpas aos fãs depois do ocorrido. Segundo ele, o detrator chegou a chamá-lo de “macaco” durante a apresentação. “Todo mundo tem seus picos altos de raiva, chega ao seu limite, assim como eu cheguei no meu”, explicou.