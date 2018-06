Bruna Marquezine já está de volta ao Brasil. Depois de assistir à vitória da Seleção Brasileira sobre a Costa Rica pela primeira fase da Copa da Rússia ao lado da família do namorado, Neymar, a atriz retoma sua rotina de gravações na Globo. Bruna faz a vilã Catarina na novela das 7, Deus Salve o Rei.

Na Rússia, a atriz também viu o namorado concorrer com ela no quesito dramaturgia. Neymar foi criticado — e virou piada — em todo o mundo ao ter um pênalti invalidado por dramatizar demais na grande área. O jogado chegou a usar sua conta no Instagram para um desabafo em forma de textão.

Bruna registrou sua volta ao Rio no Instagram Stories, ferramenta da rede social para imagens e vídeos de curta duração. No sábado, pouco antes de embarcar de volta para o Brasil, ela usou a mesma ferramenta para mostrar o modelito preto e branco — de quase 20.000 reais dizem — escolhido para jantar com Neymar e família.

Apesar de curta, a viagem de Bruna Marquezine demandou um investimento da atriz, que precisou rodar dezesseis cenas em um mesmo dia para garantir um fim de semana prolongado. A folga foi estendida para outros integrantes do elenco, como a atriz Marina Ruy Barbosa, que faz a mocinha do folhetim.