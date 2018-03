Depois de ‘Vai Malandra’, Mc Zaac dá passo internacional

O Mc Zaac, que participou da música Vai Malandra com Anitta, deu um passo para a carreira internacional. Nesta sexta-feira foi lançada a música Kika, uma parceria da dupla de produtores brasileiros Seakret com o funkeiro e cantor colombiano Feid, que já compôs músicas para nomes como Shakira e J Balvin.

“Minha proposta é produzir o quanto eu puder. Meu foco é sempre fazer músicas e quero estar preparado para quando a minha carreira internacional acontecer”, afirmou Zaac em conversa com a VEJA. O funkeiro conta que viu uma grande mudança na carreira depois do lançamento do clipe com Anitta em dezembro do ano passado. Hoje, o vídeo conta com mais de 225 milhões de visualizações no YouTube. “Quando a música foi lançada, tudo mudou na minha vida. Começaram a surgir várias oportunidades.”

Ainda sem previsão de lançar um álbum, o cantor afirma que pretende divulgar outras parcerias. Sobre mudar do funk para o pop, como fez Anitta, Zaac garante: “Sempre vou ser funkeiro. Hoje, não vejo uma grande separação entre os gêneros. Vou enquadrando o meu funk dentro de cada música, pode ser pop ou rap”.

Misturando o português de Zaac e o espanhol de Feid, Kika é uma aposta da gravadora Universal Music para a América Latina. A música recebeu produção do Seakret, duo de produtores formados por Pedro Dash e Dan Valbusa. A dupla, formada em 2015, já lançou em novembro do ano passado o clipe da música Tá Pra Nascer Quem Não Gosta, estrelado pela cantora carioca IZA.