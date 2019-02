Depois de super-herói, Ben Affleck deve ser assassino

Ben Affleck, ganhador de dois Oscar por Argo (2012), melhor filme do ano em 2013, e Gênio Indomável (1998), melhor roteiro em 1998, está em negociações para estrelar o longa The Accountant, da Warner Bros. Gavin O’Connor, de Guerreiro (2011), é o favorito para a direção. As informações são do site da revista americana Variety.

Leia também:

Divulgada nova foto de Ben Affleck como Batman

Ben Affleck sobre Batman: “Me avisaram para não usar a internet por um tempo”

The Accountant é um projeto antigo que estava parado há anos. A princípio, teria Will Smith (À Procura da Felicidade) como protagonista e Mel Gibson como diretor – ele atuou e dirigiu o filme Coração Valente, ganhador de dois Oscar em 1996.

O texto original de The Accountant, feito por Bill Dubuque, roteirista do drama O Juiz (2014), fala sobre a história de um contador comum e bem educado ao olhar de todos, mas que na verdade é um assassino frio e calculista.

Trabalho é o que não falta para Affleck, estrela do filme Garota Exemplar, que estreia nesta quinta-feira, 2 de outubro, no Brasil. Ele será o protagonista em Batman e Superman: Alvorecer da Justiça, que estreia em março de 2016. Já no drama Live by Night, que tem previsão de estreia para outubro de 2016, nos Estados Unidos, Affleck será diretor, roteirista e ator. Para 2018, ele deve interpretar de novo o Batman, no filme Liga da Justiça, que vai reunir os heróis da DC Comics.