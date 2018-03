Girl power: após ‘Mulher-Maravilha’, DC escala mais uma diretora

A diretora americana Ava DuVernay foi escalada para a adaptação cinematográfica dos quadrinhos do Universo Expandido da DC Novos Deuses, de acordo com o site Deadline. A escolha vem depois do sucesso de Patty Jenkins com o filme Mulher-Maravilha, que acumula mais de 820 milhões de reais em bilheteria, a décima maior de 2017 no mundo, segundo o site especializado Box Office Mojo.

Ava, que dirigiu o longa Selma: Uma Luta pela Igualdade (2014), se prepara agora para a estreia da sua nova produção, Uma Dobra no Tempo. O longa da Disney, que conta com Reese Witherspoon e Oprah Winfrey no elenco, é o primeiro live-action (com gente de carne e osso) de orçamento superior a 100 milhões de dólares a ser dirigido por uma mulher negra.

Os quadrinhos Novos Deuses, de Jack Kirby, foram publicados pela primeira em 1971. Ainda não há previsão para início das gravações.