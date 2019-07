Denise Nickerson, de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, morre aos 62

A atriz Denise Nickerson, que interpretou a personagem Violet na primeira versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971), morreu aos 62 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em junho de 2018, quando foi parar na UTI. Apesar de ter voltado para casa depois disso, ela ainda estava debilitada e, no último dia 8, após pegar pneumonia, sofreu uma convulsão severa e foi internada.

De acordo com uma publicação de seus familiares no Facebook, Denise estava ligada a uma bomba de oxigênio e recebendo antibióticos e medicamentos por via intravenosa para impedir as convulsões. “Nós decidimos parar de usá-los porque eles não estavam ajudando”, escreveram. “Ela estava piorando com as máquinas ligadas ou desligadas. Elas só estavam deixando-a desconfortável e eram desnecessárias para parar os problemas que ela estava tendo.” O anúncio da morte também foi feito pela rede social: “Ela se foi”.

O filho e a nora da atriz, Josh e Jasmine Nickerson, iniciaram uma campanha de financiamento coletivo para ajudar com as despesas médicas e pós-morte. “Apesar da fama e notoriedade, não há uma herança. Ou seguro de vida. Apenas nossa renda, que não é o suficiente. E a Denise queria ser cremada e ter suas cinzas transformadas em uma obra de arte de vidro”, diz a descrição no site GoFundMe.

Denise Nickerson era adolescente quando interpretou a personagem Violet Beauregarde. Depois disso, atuou em séries de TV como The Electric Company e Dark Shadows, fez peças de teatro e teve pequenos papéis em filmes. Ela deixou a carreira de atriz aos 21 anos, passando a atuar esporadicamente. Depois, passou a trabalhar como recepcionista em consultórios médicos e como contadora.