Demitido por assédio, maestro James Levine processa Met Opera

O maestro James Levine abriu um processo contra a Metropolitan Opera nesta quinta-feira por quebra de contrato e difamação. O regente, que trabalhou durante 47 anos na companhia, foi demitido na última segunda-feira após uma investigação encontrar evidências de assédio e abuso sexual da parte do americano.

No processo, Levine afirma que as acusações são levianas, e pede uma indenização de 5,8 milhões de dólares (cerca de 19 milhões de reais). A Met ainda não se pronunciou a respeito do processo.

Má conduta sexual

O maestro estreou na Metropolitan Opera em 1971 e se tornou uma figura de destaque da companhia, conduzindo 2.552 apresentações e atuando como diretor artístico de tantas outras. Ele foi afastado da instituição em dezembro, depois que reportagens dos jornais The New York Post e The New York Times revelaram acusações de abuso e assédio, em casos que supostamente aconteceram na década de 1960.

A companhia abriu investigação interna e afirma que mais de setenta pessoas foram entrevistadas. “A investigação revelou evidência crível de que o Sr. Levine apresentou conduta de assédio e abuso sexual antes e durante o período em que trabalhou na Met”, disse a instituição, em nota.

“A investigação também revelou evidência crível de que o Sr. Levine apresentou conduta de assédio e abuso sexual em relação a artistas vulneráveis que estavam no início de suas carreiras e sobre os quais o Sr. Levine tinha autoridade”, continua o comunicado. “À luz dessas descobertas, a Met conclui que seria inapropriado e impossível para o Sr. Levine continuar a trabalhar com a Met.” A companhia não revelou a evidência que afirma ter descoberto e nem deu detalhes sobre os casos.

Entre outros trabalhos, Levine também teve posições de destaque no Ravinia Festival, que abriga a Orquestra Sinfônica de Chicago nos verões americanos, na Orquestra Sinfônica de Boston e na Filarmônica de Munique.

(Com AP)