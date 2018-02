Demitido por assédio, Jeffrey Tambor reclama: ‘Decepcionado’

Jeffrey Tambor, o ator premiado da série de televisão Transparent, da Amazon Studios, reclamou de ter sido dispensado pela produtora. Tambor, de 73 anos, foi demitido depois de se tornar alvo de duas acusações de assédio sexual. “Estou profundamente decepcionado com a maneira como a Amazon está lidando com estas acusações falsas”, disse o ator, em um comunicado, em que refuta as denúncias.

Tambor interpretava a protagonista da trama, Maura Pfefferman, um pai divorciado que se assume como mulher na maturidade. Ele não voltará para a quinta temporada da série.

Jeffrey Tambor é a mais recente celebridade a perder o emprego como consequência do escândalo de assédio sexual que tem abalado Hollywood nos últimos cinco meses.

A decisão acontece depois de uma investigação iniciada pela Amazon em novembro apurando acusações feitas por duas pessoas da série contra Tambor, que disseram que o ator as assediou sexualmente e demonstrou comportamento inadequado.

Em comunicado, Tambor disse que as discussões nunca o envolveram diretamente e que lamenta se alguma de suas ações foi mal interpretada. Ele também disse que a investigação foi “profundamente falha e tendenciosa para o clima tóxico e politizado que afligiu nosso set de filmagem”.