Demi Moore ainda é a senhora Kutcher. Pelo menos no Twitter

Quase um mês depois da se separar oficialmente de Ashton Kutcher, Demi Moore ainda se mantém atrelada ao sobrenome do ex-marido, com quem foi casada por seis anos. A atriz é conhecida como Mrs. Kutcher no Twitter e diz que não pretende mudar o apelido tão cedo. Diante das cobranças dos fãs em relação à troca de nome, Demi resolveu se pronunciar nesta quarta. “Trocar meu nome do Twitter não é minha prioridade agora. Desculpe se isso incomoda vocês. Eu deveria parar de tuitar até mudar? Isso realmente importa?”, postou.

Em uma pesquisa feita pelo site americano Us Weekly, em novembro, 60% dos leitores acharam que a atriz deveria trocar seu apelido no Twitter para JustDemi (Apenas Demi, em português) e 30% foram a favor dela manter a alcunha Mrs. Kutcher. O restante se dividiu entre os apelidos GhostGirl (Garota Fantasma, em português) e SoOverAshton (Superei Ashton).

Kutcher e Moore se separaram após ele ter sido flagrado com a modelo Sara Leal, de 22 anos, na saída de uma boate em pleno aniversário de seis anos de casamento. Em comunicado divulgado em 17 de novembro, Demi Moore tornou pública a separação e aproveitou para alfinetar o ator. “Como uma mulher, uma mãe e uma esposa, existem certos valores e votos que considero sagrados e é nesse espírito que eu escolhi seguir em frente com minha vida”, escreveu.