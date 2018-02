Demi Lovato anuncia quatro shows no Brasil em abril

A cantora Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira que vai retornar ao Brasil em abril para uma série de shows da turnê Tell Me You Love Me, que divulga o seu mais recente álbum, de mesmo título, lançado no ano passado.

O primeiro show da turnê em solo brasileiro será em São Paulo, no dia 15 de abril. Em seguida, a cantora se apresenta em Recife, no dia 17, e em Fortaleza no dia 19. O último show no país será no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro.

Até o momento, ainda não foram revelados os preços e mais detalhes sobre os shows. A última vinda de Demi Lovato ao Brasil aconteceu em 2017, quando ela, que já namorou um brasileiro, participou do festival VillaMix, em Goiânia (GO).