Demi Lovato adia shows no Brasil para novembro: ‘Problemas imprevistos’

A cantora Demi Lovato confirmou nesta terça-feira que os shows na América Latina da turnê Tell Me You Love Me serão adiados por problemas com a produção da apresentação. No Brasil, Demi passaria pelas cidades de São Paulo, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro ainda neste mês de abril. Agora, os shows acontecerão entre os dias 19 e 27 de novembro.

“Odeio termos que fazer isso e nós tentamos o nosso melhor, mas tivemos problemas de produção imprevistos. Se você não tiver disponibilidade de comparecer nas novas datas, terá reembolso total do ingresso”, explicou a cantora através do Twitter. “Me desculpem. Prometo que a espera vai valer a pena e aguardo para vê-los lá. Amo vocês demais.”

O adiamento das apresentações ainda alterou o itinerário de Demi: a cantora não passará mais pelo Equador, pela Costa Rica e pelo Panamá. No Brasil, pelo novo cronograma, Demi fará show no dia 19 de novembro em São Paulo e depois segue para o Rio de Janeiro (no dia 21), Recife (24) e Fortaleza (27), onde termina sua passagem pela América Latina.

Até a publicação desta matéria, os ingressos no site da plataforma Eventim não estavam disponíveis para compra. A última vinda de Demi para o Brasil aconteceu em 2017, no festival VillaMix, em Goiânia (GO).