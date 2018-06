Del Barbiere é o melhor restaurante variado de Porto Alegre

1. Del Barbiere - Poa zoom_out_map 1 /3 O salão no Centro Histórico: refeição em cinco etapas (Ligia Skowronski/VEJA)

2. Del Barbiere - Poa zoom_out_map 2 /3 Risoto de moranga com cogumelos e picles de salsão: insumos orgânicos (Ligia Skowronski/VEJA)

3. Del Barbiere - Poa zoom_out_map 3/3 Para o desfecho: torta de chocolate com caramelo salgado e farofa doce (Ligia Skowronski/VEJA)

Depois de faturar os prêmios de melhor menu executivo e chef do ano em 2017, Marcelo Schambeck amplia o rol de conquistas ligadas ao seu pequeno e aconchegante Del Barbiere. O reconhecimento chega em meio a uma importante transição: no fim de junho serão preparadas as últimas sequências de pratos em dias úteis. A partir daí, o restaurante servirá seu menu fechado apenas no almoço de sábado. O que soa como um fator limitante para o público pretende ser bem aproveitado por Schambeck. Sua ideia é investir mais tempo num trabalho que tem impacto positivo na comida do Del Barbiere. Trata-se do projeto Identidade RS, desenvolvido em parceria com sua mulher, a jornalista Flavia Mu. Por meio dele, a dupla pesquisa, conhece e revela bons produtores artesanais do estado e seus respectivos insumos. As descobertas vão reforçar o menu do sábado, que sempre teve como proposta o aproveitamento de ingredientes locais e orgânicos no auge do seu frescor — tudo escolhido, horas antes do preparo, em visitas do chef à feira. O resultado desse processo aparece numa sequência de cinco etapas, composta de couvert, duas entradas, prato principal e sobremesa (R$ 106,00). Ela pode levar à mesa receitas como uma salada de repolho assado com crocante de quinoa e lentilha, um risoto de moranga com cogumelos e picles de salsão, um vazio com purê de berinjela queimada, batata e salada de ervas e, para adoçar, torta de chocolate com caramelo salgado e farofa doce. Aconselha-se reservar.

Rua Jerônimo Coelho, 188, Centro Histórico, ☎ 3019-4202 (27 lugares). Sáb. 12h/15h (fecha dom. a sex.). Aberto em 2007. $$$

