‘Deadpool 2’ arrecada R$ 1 bilhão em seu fim de semana de estreia

O segundo filme da franquia Deadpool arrecadou um total de 301 milhões de dólares (cerca de 1,1 bilhão de reais) no mundo, no fim de semana. Trata-se da terceira maior estreia do ano, atrás apenas de Vingadores: Guerra Infinita e Pantera Negra, também produzidos pelo Marvel Studios.

Nos Estados Unidos, Deadpool 2 ultrapassou a bilheteria de 125 milhões de dólares (467 milhões de reais) em seu primeiro fim de semana, superando Vingadores: Guerra Infinita, que estava no topo nas últimas três semanas.

No entanto, a continuação não arrecadou o suficiente para superar seu antecessor. Deadpool (2016) fez a maior abertura da história para um filme com censura para 17 anos nos Estados Unidos, 132,4 milhões de dólares (494 milhões de reais). Também protagonizado por Ryan Reynolds, o novo longa garantiu o segundo melhor fim de semana de estreia da 20th Century Fox, detentora dos direitos do anti-herói da Marvel nos cinemas.