De Zeca Pagodinho a Roberto Carlos: 6 lives para assistir nesta semana

O final de semana do Dia das Mães trará variadas opções de lives embaladas para se ver em família. Tem a MPB de Toquinho, o samba de Zeca Pagodinho, o romance de Roberto Carlos e o sertanejo de Zezé Di Camargo & Luciano e Marília Mendonça. A seguir, apontamos seis boas apresentações musicais online que vão acontecer entre os dias 8 e 14 de maio — e o calendário da semana.

Sexta-feira, 8/5

Toquinho

Horário: 20h

Local: YouTube do Blue Note SP

O cantor e compositor Toquinho fará uma live transmitida pelo canal da Blue Note, uma das mais famosas casas de jazz do mundo, que possui filial em São Paulo. A apresentação contará com a participação especial de Camilla Faustino.

Sábado, 9/5

Marília Mendonça

Horário: 20h30

Local: YouTube da cantora

Dona da maior audiência mundial das lives no YouTube, com 3,3 milhões de espectadores simultâneos, a cantora Marília Mendonça pretende repetir o feito neste sábado. A sofrência estará garantida com seus principais hits como Todo Mundo Vai Sofrer, Apaixonadinha e Eu Sei de Cor. O título do novo álbum da artista ajudou a batizar a live, que se chamará Todos os Cantos de Casa, que conta com os lançamentos Graveto, Ciumeira, Sem Sal, Bebi Liguei e Bebaça.

Domingo, 10/5

Roberto Carlos

Horário: 15h

Local: YouTube do artista

O romantismo de Roberto Carlos promete ser a trilha sonora de parte do Dia das Mães, no domingo. O cantor, que disse ter gostado da experiência com sua primeira live, fará uma nova apresentação online, com 30 minutos a mais do que a anterior. O show faz parte do projeto Em Casa, da TV Globo, que já promoveu as apresentações de Ivete Sangalo e Alok. Parte do show será transmitido pela TV Globo e a íntegra vai passar no Multishow e no Globoplay, além do YouTube oficial do artista.

Domingo, 10/5

Zeca Pagodinho

Horário: 13h

Local: YouTube oficial do artista

Outra opção para o Dia das Mães é a descontração de Zeca Pagodinho, que fará sua primeira incursão no mundo das lives. O sambista publicou em seu Instagram que escolheu o horário das 13h para transmitir o show pensando na trilha sonora do almoço com a família. Zeca, que promove diversos programas sociais nas comunidades do Rio de Janeiro, especialmente em Xerém, onde nasceu, vai aproveitar a apresentação para arrecadar doações para o projeto Mães da Favela, criado pela Cufa (Central Única das Favelas).

Domingo, 10/5

Zezé Di Camargo & Luciano

Horário: 16h30

Local: YouTube oficial da dupla

Se sua mamãe é sertaneja, a dica é acompanhar a live da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Esta será a segunda vez que os dois irmãos vão se encontrar em uma apresentação online desde o início da quarentena. A primeira ocorreu durante a transmissão da live Amigos, com Chitãozinho & Xororó e Leonardo.

Quarta-feira 13/5

Cidade Negra

Horário: 19h

Local: No Instagram da Rádio Mix @mixrioFM

Que tal ouvir o reggae de qualidade do Cidade Negra na quarta-feira? A apresentação acontece no Instagram da Rádio Mix FM, parte do projeto Cante Por Nós. Além de cantar, o grupo vai conversar com os fãs e responder perguntas.

Outras lives da semana:

Sexta-feira, 8/5

Latino

Horário: 19h

Local: YouTube

Roberta Miranda

Horário: 19h

Local: YouTube

Naiara Azevedo

Horário: 20h

Local: YouTube

Luísa Sonza

Horário: 20h

Local: YouTube

Fábio Jr.

Horário: 21h30

Local: YouTube

Lauana Prado

Horário: 22h45

Local: YouTube

Sábado – 9/5

Fernando & Sorocaba

Horário: 17h

Local: YouTube

Dinho Ouro Preto

Horário: 18h

Local: YouTube

Daniel Boaventura

Horário: 19h

Local: YouTube

MC Marcinho

Horário: 19h

Local: YouTube

Domingo, 10/5

Michel Teló

Horário: 13h

Local: YouTube

Edson & Hudson

Horário: 14h

Local: YouTube

Daniel

Horário: 15h45

Local: YouTube

Vitor Kley

Horário: 16h

Local: YouTube

Leonardo e Zé Felipe (Pai e Filho)

Horário: 17h

Local: YouTube

Zé Neto & Frederico

Horário: 18h

Local: YouTube

Terça-feira, 12/5

Zeeba

Horário: 19h

Local: YouTube

Sampa Crew

Horário: 20h

Local: YouTube

Quarta-feira, 13/5

Marcelo Falcão

Horário: 20h

Local: YouTube

Turma do Pagode

Horário: 20h

Local: YouTube

Quinta-feira, 14/5

Delacruz

Horário: 19h

Local: YouTube