Cabelo moicano pintado de vermelho, anéis nos dedos, pulseira com tachas pontiagudas, cinto decorado com imitação de cartuchos de balas, correntes sobre as botas – e uma vassoura, volta e meia empunhada como uma guitarra.

É assim que Rodrigo França, 40 anos, tem ido trabalhar todos os dias no Rock in Rio. Funcionário da Comlurb – empresa de limpeza do município, contratada para limpar a Cidade do Rock -, ele é conhecido como “gari roqueiro”.

Vestido com o uniforme laranja dos garis cariocas, França virou atração na plateia do evento – muitos espectadores pedem para fazer fotos com ele. Funcionário da empresa há cinco anos, ele diz que, no dia a dia, adota um visual compatível com o apelido.

Mas, por questões ligadas à segurança do trabalho, alguns adereços não podem ser usados na tarefa diária de aparar a grama e o mato que crescem nos canteiros da Avenida Brasil, via expressa que liga o Centro à Zona Oeste.

Trabalhar no Rock in Rio é uma alegria extra. “É um privilégio”, resume. Melhor ainda foi em 2017, quando, também de plantão no evento, pôde ver sua banda favorita, Guns N’ Roses. “Foi bom demais”, resume, enquanto mostra o colar decorado com pingente em homenagem ao grupo liderado por Axl Rose.