De Skank a Tiago Iorc: 5 lives para assistir na semana

Nós também entramos na onda das lives! Por isso, convocamos alguns de nossos associados para fazer um festival de 24 horas de duração. Sim, será um dia inteiro de música pra gente se divertir e ajudar quem precisa durante esse momento tão difícil. É neste fim de semana, começando no sábado, dia 30 de maio, e entrando pelo domingo. Irão se apresentar nomes como @mariaritaoficial, @paulafernandes, @ferrugem, @xeniafranca, @sandradesa_oficial, @fernandatakai, @marcelo_falcao, @kellsmith, @romeroferro, entre outros. Cada um em sua casa. O Festival 24h Juntos Pela Música, que contará com um time de 24 apresentadores, dentre eles @luciomaurofilhooficial e @rafaelportugaloficial, é mais uma iniciativa para arrecadar doações para o fundo #JuntosPelaMúsica, uma parceria da UBC com o @spotifybrasil que visa auxiliar os criadores que penderam sua fonte de renda na pandemia. Você já pode fazer sua doação através do endereço ubc.vc/benfeitoria. E venha passar o fim de semana com a gente, a partir do meio-dia de sábado, aqui no nosso perfil do Instagram. Mais informações no nosso site. #UBCMúsica #PorQuemFazAMúsica

