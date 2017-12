De ‘Scandal’ a ‘Sense8’, as séries que chegarão ao fim em 2018

Em breve, alguns fãs de séries ficarão órfãos de personagens queridos. Caso de quem acompanha as produções políticas Veep e Scandal, que encerram a sua trajetória em 2018. Outros títulos relevantes, como Game of Thrones e House of Cards, também estão perto do fim, mas ainda não cravaram a sua data de despedida.

Por enquanto, vale se preparar para o adeus das séries abaixo.

‘Veep’

A premiada série cômica Veep, exibida pela HBO, chegará ao fim após sua sétima temporada. Segundo a atriz Julia Louis-Dreyfus, a decisão foi tomada pela equipe para que o roteiro não caia em repetições, correndo o perigo de perder qualidade. A produção foi indicada sete vezes ao Globo de Ouro e levou 17 estatuetas no Emmy – e fez de Julia a recordista de troféus na premiação ao vencer por seis anos consecutivos a categoria de melhor atriz em série de comédia. Em setembro, Julia revelou que luta contra um câncer de mama. Para a próxima fase, espera-se que sua personagem, Selina, volte a concorrer à presidência. Ainda não há data para a exibição da temporada final — em outras edições, a emissora estreou episódios a partir de abril.

‘Scandal’

Seguindo o plano da produtora Shonda Rhimes, a série política terminará ao fim de sete temporadas. A jornada de Olivia Pope (Kerry Washington) nos bastidores da Casa Branca será finalizada em 2018, quando a ABC termina de transmitir os dezoito episódios que concluem o drama. Em entrevista ao programa Good Morming America, Kerry falou sobre o destino da sua personagem. “Eu quero que ela seja feliz, mas, na Shondaland, é difícil definir o que é ‘felicidade’”, diz. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago Sony, que atualmente transmite a sexta temporada e prevê levar ao ar a sétima a partir de abril.

‘Nashville’

A série musical encarou o cancelamento em sua quarta temporada, quando era exibida pelo canal americano ABC. A emissora CMT resgatou a trama, mas, agora, decide encerrá-la em sua sexta fase. Verdade seja dita que a saída da protagonista Rayna Jaymes (Connie Britton) fez com que a história dos cantores country perdesse um pouco do charme inicial. A última temporada vai contar com dezesseis episódios, que começam a ser exibidos nos EUA em janeiro. No Brasil, a série foi exibida até a quarta temporada pela Sony, que disponibiliza todas em seu serviço on-demand Crackle. A quinta temporada chega ao streaming da emissora entre fevereiro de março de 2018.

‘The Middle’

Em 2009, a série The Middle chegou ao canal ABC tratando com humor a crise econômica que assolava os EUA. Os costumeiros personagens elegantes das séries americanas perderam espaço para uma família interiorana de classe média baixa, que convivia com muitas goteiras e desfilava belezas ordinárias. O roteiro afiado do programa rendeu tanto que a atração chega ao fim em sua nona temporada, enquanto comemora a marca de 200 episódios. No total, serão 24 capítulos para encerrar a trama. Nos EUA, a primeira parte começou a ser exibida em 2017, com retorno em 2018. No Brasil, a Warner Channel acaba de exibir a oitava temporada.

‘New Girl’

As aventuras de Jess (Zooey Deschanel) e seus amigos de New Girl chegarão ao fim na sétima temporada, que terá oito episódios – número modesto perto das safras anteriores, que contaram com mais de 20 capítulos cada. A série foi pioneira, em 2011, ao dar destaque para uma diferentona protagonista feminina que dividia apartamento com três amigos homens. Pouco depois, outros canais produziram títulos parecidos, com garotas em destaque, caso de 2 Broke Girls. Como o futuro da série era incerto, a sexta temporada quase funcionou como um encerramento, com Jess e Nick (Jake Johnson) acertando as pontas. Agora, os produtores do programa querem observar como esse relacionamento vai evoluir depois de um quase “felizes para sempre”. No Brasil, o seriado é exibido pela Fox Life.

‘The Americans’

O drama de espionagem fechará suas investigações na sexta temporada, que terá dez episódios, três a menos que os anos anteriores, que contavam com 13 capítulos cada. Os produtores Joe Weisberg e Joel Fields garantiram, contudo, que a ação será ainda mais concentrada e ágil para fechar as pontas soltas e ainda mostrar detalhes da história mundial. Eles também assumem que planejam o fim desde meados da segunda temporada. Ambientada na Guerra Fria, The Americans acompanha a vida de um casal de espiões soviéticos que vive disfarçado em um subúrbio americano. Na quinta temporada, a família quis retornar à União Soviética, mas encarou percalços que impediram a viagem. A atração conquistou 14 indicações ao Emmy, com duas vitórias, e duas nomeações ao Globo de Ouro. O seriado é exibido no Brasil pela Fox Premium 2. A quinta fase foi transmitida simultaneamente com os EUA. Ainda não se sabe a data de estreia da última temporada.

‘Sense8’

Após duas temporadas, a série de ficção científica das irmãs Lana e Lilly Wachowski foi cancelada pela Netflix em junho de 2017. Para aplacar a manifestação dos fãs, o canal de streaming vai produzir um filme final que pretende concluir a história. O episódio especial terá duas horas. As filmagens terminaram no começo de novembro. Ainda não se sabe exatamente a data de estreia, mas a Netflix prometeu que vai disponibilizar o capítulo em 2018.