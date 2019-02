De rosa, Jason Momoa rouba a cena no Oscar 2019

Se houve um consenso no Oscar 2019, foi o uso da cor rosa por atores e atrizes no tapete vermelho. Jason Momoa, famoso pelo papel do herói Aquaman no filme da Warner e por ter interpretado Khal Drogo na série Game of Thrones, da HBO, aderiu à cor do momento e vestiu um terno rosa claro com uma listra preta na lateral das calças.

A ousadia foi notada pela atriz Helen Mirren, que subiu ao palco ao lado do ator para anunciar o prêmio de melhor documentário: “Olhem só: somos um deus havaiano e uma senhora britânica e ambos podemos usar rosa”.

O ator Jason Momoa posa para foto antes da cerimônia de premiação do Oscar, em Los Angeles – 24/02/2019 O ator Jason Momoa posa para foto antes da cerimônia de premiação do Oscar, em Los Angeles – 24/02/2019

A escolha chamou a atenção do público e se tornou um dos temas mais discutidos da cerimônia, dividindo opiniões. E você, o que achou?