De ministro a blogueiro: oito profissões que Renan pode seguir depois do ‘BBB16’

1. Psicólogo zoom_out_map 1/8 (VEJA.com/VEJA)

Só mesmo o profissionalismo e a paciência bem pagos de um psicólogo para aturar Daniel falando de seu amor pela namorada Tatá e suportar o recalque e a carência eternos de Maria Claudia. Renan foi um bom ouvinte e deu conselhos úteis, sem aliviar a barra de ninguém, mostrando que leva jeito para a carreira.

2. Blogueiro fitness zoom_out_map 2/8 (VEJA.com/VEJA)

Preocupadíssimo com a aparência, o modelo malhou pesado durante o confinamento e ensinou vários exercícios aos outros participantes. Poderia, portanto, postar dicas em um blog, no Instagram ou no Snapchat. E foi um exemplo e tanto de força de vontade: além de resistir aos beijos saborosos de Munik e às caricias suculentas de Juliana, Renan seguiu à risca a dieta habitual e fugiu de chocolatinhos e outros mimos do Quarto do Líder. Sua alimentação saudável lhe rendeu até uma punição, ao comer uma maçã indevida quando fazia parte do “Tá com Nada”.

3. Vigilante noturno zoom_out_map 3/8 (VEJA.com/VEJA)

Vencedor de duas provas de resistência que exigiram passar a madrugada acordado, Renan também teria um ótimo desempenho como vigilante noturno. Com direito a uma piscadinha aqui e uma cochiladinha acolá, claro, já que ninguém é de ferro.

4. Dançarino do Clube das Mulheres zoom_out_map 4/8 (VEJA.com/VEJA)

Durante o confinamento, Renan demonstrou que leva jeito para as artes rebolativas. E, convenhamos, corpão para ostentar o rapaz tem. E já que durante o programa ele ficou super bem vestido de antenista no Castigo do Monstro, nada melhor do que representar o “moço da manutenção”. E, a exemplo do que ocorreu no BBB, ele nem vai precisar se envolver com a mulherada de fato, já que no Clube das Mulheres a apalpação é livre, mas não inclui compromisso.

5. Cantor sertanejo zoom_out_map 5/8 (VEJA.com/VEJA)

Convidado por Matheus para o Almoço do Anjo com temática sertaneja, Renan e sua beleza rústica arrasaram no look caubói. Ele até arriscou soltar a voz na companhia do amigo, com quem poderia até formar uma dupla caso Matheus sobreviva à fúria dos fãs de Cacau aqui fora. Vale lembrar que afinação e boa dicção não são mais requisitos para se destacar no sertanejo universitário, conforme provou a dupla Bruno & Barreto em apresentação recente no programa global Encontro com Fátima Fernandes. O porte e uma camisa xadrez justinha, preferencialmente aberta, podem compensar qualquer, digamos, falha. O primeiro hit poderia, inclusive, se chamar “Pessoa lá fora”.

6. Protagonista de A Paixão de Cristo zoom_out_map 6/8 (VEJA.com/VEJA)

Aproveitando a proximidade da Semana Santa, Renan pode substituir Igor Rickli e encarnar o Messias no espetáculo Paixão de Cristo, em cartaz de 19 a 26 de março em Nova Jerusalém, Pernambuco. Afinal, ninguém se sentiu mais injustiçado, traído e humilhado do que ele, que praticamente ofereceu a face para Ana Paula bater. Daniel também desempenhou um papel semelhante, mas provavelmente estará ocupado na Páscoa, meditando. E antes de acusar esse texto irônico de blasfêmia, saiba que Fiuk estará no elenco da peça como o apóstolo João. Sim, Fiuk. Pena que Maria Claudia não sairá a tempo de interpretar a Madalena arrependida.

7. Garoto-propaganda de creme dental zoom_out_map 7/8 (VEJA.com/VEJA)

Após ser eliminado, o vaidoso Renan assumiu que seus dentes branquinhos são de porcelana. E são bonitos, mesmo. Até Ana Paula, que ameaçou quebrá-los numa discussão, desviou da boca do modelo ao estapeá-lo para não estragar a obra-prima. Não faria feio em um comercial de dentifrício, não.