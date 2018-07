De Maria Chiquinha a Viúva Negra

Sandy, quem diria, aderiu ao heavy metal. A cantora paulista, que despontou aos oito anos cantando o clássico sertanejo Maria Chiquinha ao lado do irmão Júnior, participa do novo vídeo do grupo de heavy metal paulista Angra. Black Widow’s Web não tem nada a ver com o mundo sertanejo, muito menos com o pop romântico caraterístico de Sandy & Junior. É uma canção pesada, que fala de solidão. Sandy personifica uma Viúva Negra e sua voz doce faz um contraponto interessante com o canto empostado de Fabio Lione, cantor do Angra, e os grunhidos guturais de Alissa White-Gluz, cantora do grupo suceco de death metal Arch Enemy.

“Trabalhar com Sandy foi uma dádiva. Me sinto privilegiado por ter o respeito de uma artista como ela”, diz Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. O casamento musical de Sandy e Angra mostra mais semelhanças do que estranheza. Embora seus estilos musicais sejam diferentes, ambos bebem na mesma fonte – no caso, a música clássica. A cantora de Pés Cansados está bem à vontade, cantando os versos iniciais, declamando um poema e se refestelando uma banheira cheia de groselha.

Black Widow’s Web faz parte de ØMNI, mais recente álbum do Angra, que será lançado no dia 21 de julho numa casa de shows de São Paulo. Na ocasião, o disco será apresentado na íntegra. A performance irá virar um DVD, que conta com a participação especial de Sandy.