De Lulu Santos a Alceu: 5 lives imperdíveis para assistir nesta semana

Dos sertanejos Leonardo e Jorge & Mateus ao pop latino de Gloria Estefan, as transmissões desta semana de shows ao vivo pela internet seguem bem ecléticas e agitadas. Lulu Santos e Alceu Valença também surgem como boas alternativas a profusão de apresentações sertanejos. A maioria das lives vão ocorrer no período da noite e, certamente, ajudam a espairecer nestes tempos de quarentena.

A seguir, apontamos cinco lives imperdíveis que vão acontecer entre os dias 1º e 7 de maio — e o calendário completo da semana.

Sexta-feira, 1/5

Projeto Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa)

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do Leonardo

Com um repertório formado por grandes sucessos sertanejos de Leonardo e Eduardo Costa, o projeto Cabaré, que já rodou o país, agora será transposto para as lives. Os dois artistas são conhecidos por suas brincadeiras e piadas, além da predisposição para a cachaçada. Se depender de Leonardo, ele também soltará algumas de suas pérolas etílicas, daquelas de fazer inveja em qualquer tiozão do pavê: “Sabe o que eu faço com quem bebe? Faço amizade”; “Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama”; “Sabe por que eu bebo? Porque é líquido. Se fosse sólido, eu comia”, entre outras.

Sábado, 2/5

Jorge & Mateus

Horário: 17h

Local: YouTube da dupla

Donos da segunda maior audiência da história do YouTube em uma live (com 3,1 milhões de espectadores simultâneos), os cantores Jorge e Matheus prometem repetir a dose neste sábado, 2. A primeira live teve como inspiração a garagem dos artistas. Agora, eles farão uma transmissão aproveitando o pôr do sol, batizada de ‘Sunset Live’. O repertório não terá muitas mudanças e os fãs podem esperar, como gostam de dizer, da sofrência das antigas.

Sábado, 2/5

Lulu Santos

Horário: 21h3o

Local: YouTube do artista

Um dos maiores produtores de hits do Brasil, Lulu Santos se rendeu às lives e fará um show com “músicas para dançar e cantar”. Na foto de divulgação, o artista segura um ukulelê. Os fãs, portanto, poderão esperar por canções dignas de um karaokê como Apenas Mais Uma de Amor, Tempos Modernos, Toda Forma de Amar, Como uma Onda, De Repente Califórnia, O Último Romântico e Um Certo Alguém em formato acústico e em clima de luau.

Domingo, 3/5

Alceu Valença

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Está com saudades do Carnaval? Alceu Valença vai ajudar os fãs a superar a abstinência da folia neste domingo, 3, com a live Em Casa. A apresentação não terá grande produção, contando apenas com o cantor e seu violão, provavelmente sentado no sofá da sala. Nem por isso faltarão os grandes hits do artista como La Belle de Jour, Morena Tropicana e Flor de Tangerina.

Terça-feira, 5/5

Gloria e Emilio Stefan, Luis Fonsi, J Balvin, Diane Guerrero e outros

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: No site altisimolive.com

Um time de artistas latinos liderado por Eva Longoria vão celebrar o Cinco de Mayo, data lembrada pelos mexicanos pela vitória na histórica Batalha de Puebla, no século XIX. No line-up estão Gloria e Emilio Estefan, Luis Fonsi, J Balvin, Diane Guerrero, Ana Brenda Contreras, Becky G, Edward James Olmos, Jenny Yang, Juanes, Nicky Jam, Rosanna Arquette e Steve Aoki. A live vai arrecadar fundos para os fazendeiros atingidos pela pandemia da Covid-19.

Este #CincoDeMayo, #AltisimoLive presenta su festival de música latina en vivo y en apoyo a los héroes que mantienen a nuestra nación alimentada. ¡Nuestros #campesinos! Envía "CINCO" al 91999 para hacer una donación de $5 en su apoyo. *Aplican tarifas de mensajes y datos. pic.twitter.com/Q8UATVvf7N — AltisimoLive (@AltisimoLive) April 29, 2020

Outras lives da semana:

Sexta-feira, 1/5

Thaeme & Thiago

Horário: 14h

Local: YouTube

Xande de Pilares

Horário: 16h

Local: YouTube

Só Para Contrariar

Horário: 16h

Local: YouTube

Priscila Alcântara

Horário: 18h

Local: YouTube

Jota Quest

Horário: 20h

Local: YouTube

Encontro dos fenômenos (Harmonia, Parangolé, Leo Santana)

Horário: 21h

Local: YouTube

Sábado – 2/5

Xand Avião

Horário: 20h

Local: YouTube

Maria Cecília & Rodolfo

Horário: 21h30

Local: YouTube

Kevin O Cris

Horário: 22h

Local: YouTube

Alok

Horário: 22h30

Local: YouTube

Domingo, 3/5

Lagum

Horário: 18h

Local: YouTube

Capital Inicial

Horário: 20h

Local: YouTube

Wanessa Camargo

Horário: 20h

Local: YouTube

Segunda-feira, 4/5

Dilsinho

Horário: 19h30

Local: YouTube

Quarta-feira, 6/5

Hungria

Horário: 19h

Local: YouTube

Quinta-feira, 30/4

Péricles

Horário: 20h

Local: YouTube

Lucas Lucco

Horário: 20h

Local: YouTube