Desde o início de VEJA, em setembro de 1968, sete filmes brasileiros renderam matérias de capa na revista. Começando em 1978 com a estreia do longa dirigido por Hector Babenco, Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, que contava a história de um dos bandidos mais famosos da década de 70. O Quatrilho, de 1996, também foi destaque ao representar o Brasil no Oscar daquele ano. Outros filmes que marcaram os brasileiros como Tropa de Elite 1 e 2 (2007 e 2010), dirigidos por José Padilha, e Lula, o Filho do Brasil (2009), também renderam discussões na publicação.

Confira na animação abaixo todas as capas: