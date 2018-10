De ‘House of Cards’ a ‘She-Ra’: 7 títulos que chegam à Netflix em novembro

Mais de 71 títulos, entre séries, filmes e animações, estão previstos para chegar ao catálogo da Netflix ao longo do mês de novembro. VEJA selecionou sete títulos para ficar de olho. Confira abaixo:

House of Cards

A última temporada de House of Cards chega à Netflix em 2 de novembro, com os eventos que seguem a morte do presidente Frank Underwood. O personagem foi cortado da série após às acusações de assédio contra o ator Kevin Spacey, deixando o protagonismo — e a presidência — para sua esposa, Claire, interpretada por Robin Wright.

Super Drags

A primeira animação brasileira do serviço de streaming aterrissa no catálogo do canal em 9 de novembro. Durante o dia, Patrick, Donny e Ramon trabalham o dia todo em uma loja de departamento, enfrentando um chefe exigente e clientes irritantes. Mas, de noite, elas se transformam em Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim, três super-heroínas escolhidas para unir a comunidade LGBT e espalhar purpurina por aí. A série tem as vozes de Pabllo Vittar, Silvetty Montilla e Suzy Brasil.

The Sinner

Poucos meses depois de livrar Cora Tannetti (Jessica Biel) da prisão, o detetive Ambrose (Bill Pullmann) embarca em outro caso aparentemente sem resolução — e sem conexão com a primeira temporada: um garotinho de 13 anos que mata os pais. Estreia em 9 de novembro.

She-Ra e as Princesas do Poder

A super-heroína dos anos 1980 ganhou uma nova versão pelas mãos da Netflix. Na animação para crianças, uma órfã se transforma na guerreira She-Ra, a líder de uma rebelião contra o mal, através do poder de uma espada mágica. Chega ao serviço de streaming em 13 de novembro.

Últimos Dias no Deserto

Últimos Dias no Deserto retrata os 40 dias que Jesus passou jejuando e orando no deserto e faz uma leitura psicanalítica do messias cristão ao longo do processo. Dirigido por Rodrigo García (filho de Gabriel García Marquez) e estrelado por Ewan McGreggor, o longa de 2016 chega ao catálogo da Netflix em 16 de novembro.

Como Superar um Fora

A comédia romântica peruana, que estreia na Netflix em 29 de novembro, acompanha uma redatora recém-separada em Lima, no Peru, que resolve escrever um blog sobre sua vida de solteira — e faz um sucesso surpreendente.

Vikings

A 5ª temporada da série do History Channel chega à plataforma no final do mês, em 30 de novembro, com a sequência da trajetória de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), um jovem guerreiro que luta para conquistar as riquezas que estão além do mar Báltico.