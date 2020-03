De Gaga a Pabllo, cantores mudam datas de lançamentos de discos

A pandemia de coronavírus fez com que artistas adiassem ou antecipassem os lançamentos musicais. Quem antecipou argumenta que, com mais pessoas em casa, as novas músicas serão um alento para os tempos de quarentena. Aqueles que adiaram, justificaram que, com o isolamento, não tiveram tempo suficiente para fazer a divulgação em rádios, TV ou outras aparições públicas.

Em outros casos, o coronavírus serviu apenas como um motivo para antecipar um álbum que já havia vazado, como foi o caso de Pabllo Vittar. A segunda parte de 111 chegou aos serviços de streaming nesta terça-feira, 24, depois que três músicas do novo projeto foram divulgadas indevidamente.

Lady Gaga, por sua vez, resolveu adiar o lançamento de Chromatica. Em um texto publicado no Twitter, ela justificou a decisão de que o mundo vive um período assustador e ela não se sentiria bem em lançar o álbum em meio a uma pandemia.

Confira a seguir os álbuns antecipados ou adiados por causa do coronavírus:

Pabllo Vittar

111 – parte 2

Antecipado para terça-feira, 24

Lady Gaga

Chromatica

Adiado, ainda sem nova data de lançamento

Dua Lipa

Future Nostalgia

Antecipado para sexta-feira, 27

Alicia Keys

Alicia

Adiado para 15 de maio

Sam Smith

To Die For

Adiado para 5 de junho

Haim

Women In Music Pt. III

Adiado, ainda sem nova data de lançamento