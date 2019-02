De Emma Stone a Meryl Streep, quem deve ganhar o Oscar?

1. Patricia Arquette, Boyhood zoom_out_map 1/5 (Getty Images/VEJA)

Conhecida por séries como A Paranormal e Boardwalk Empire, Patricia Arquette conquistou sua primeira indicação ao Oscar com Boyhood: Da Infância à Juventude, na categoria de melhor atriz coadjuvante. No longa, que reuniu o mesmo elenco ao longo de 12 anos, ela interpreta Olivia, mãe do protagonista Mason (Ellar Coltrane). O papel em Boyhood lhe rendeu também um prêmio no Globo de Ouro e na premiação do Sindicato de Atores de Hollywood, estatuetas que fazem dela a favorita na cerimônia do Oscar 2015.

2. Keira Knightley, O Jogo da Imitação zoom_out_map 2/5 (Toby Canham/Getty Images/VEJA)

Em O Jogo da Imitação, a britânica Keira Knightley interpreta Joan Clarke, única mulher a fazer parte da equipe de Alan Turing, matemático encarregado de decodificar um complexo código secreto alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Joan e Turing se tornam grandes amigos e, mais tarde, noivos. Esta é a segunda indicação de Keira ao Oscar, que a nomeou ao prêmio de melhor atriz em 2005 pelo drama Orgulho & Preconceito (2005).

3. Emma Stone, Birdman zoom_out_map 3/5 (Danny Moloshok/Reuters)

Emma Stone, a mocinha da nova fase do Homem-Aranha, conquistou sua primeira indicação ao Oscar por seu papel no filme Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância). Ela vive Sam, a filha e assistente pessoal de Riggan (Michael Keaton), um ator famoso por ter interpretado um super-herói no passado que agora tenta provar seu valor e relevância no teatro. Pai e filha têm um relacionamento conturbado ao longo da trama. Emma foi indicada na mesma categoria ao Globo de Ouro e ao Bafta, considerado o Oscar britânico.

4. Meryl Streep, Caminhos da Floresta zoom_out_map 4/5 (VEJA.com/Reprodução)

Meryl Streep conquista sua 19ª indicação ao Oscar com Caminhos da Floresta, musical dirigido por Rob Marshall (de Chicago). No filme, ela interpreta uma bruxa má que joga uma maldição do padeiro e em sua mulher, para que eles não tenham filhos. Para reverter o feitiço, a vilã desafia o casal, que deve encontrar ingredientes especiais na floresta. Meryl saiu vencedora da premiação três vezes: com a estatueta de melhor atriz por A Dama de Ferro (2011) e A Escolha de Sofia (1982), e de atriz coadjuvante em Kramer vs. Kramer (1979).