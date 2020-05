De Chitãozinho e Xororó a Rolling Stones: 5 shows para assistir na semana

A seleção de lives desta semana está bastante eclética. Nesta sexta-feira, 21, Anavitória e Chitãozinho & Xororó animam o início do final de semana. No sábado, a boa pedida é assistir Anitta no festival Latinos Unidos. No domingo, a dica é acompanhar a transmissão na íntegra de um show histórico dos Rolling Stones. A seguir, apontamos cinco boas apresentações musicais online que vão acontecer entre os dias 22 e 28 de maio — e o calendário da semana.

Sexta-feira, 22/5

Anavitória

Horário: 21h

Local: YouTube oficial das artistas

O duo Anavitória atendeu aos pedidos dos fãs e fará nesta sexta uma live com seus principais sucessos. Para continuar trabalhando durante a quarentena, a dupla voltou a viver sob o mesmo teto e fará a live diretamente de sua casa, em São Paulo. Se o que você está buscando para o final de semana é uma vibe mais relax e tranquila, a apresentação é a pedida perfeita para, como disseram as duas, “deixar o coração da galera mais quentinho”.

Sexta-feira, 22/5

Chitãozinho & Xororó

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da dupla

Se o clima da sua sexta-feira é de festa sertaneja então, sem dúvida, a pedida é acompanhar a live da dupla Chitãozinho & Xororó. Esta será a terceira vez que os artistas fazem uma transmissão ao vivo na quarentena, incluindo aí a apresentação dos Amigos, feita com Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo. O repertório, claro, será repleto de clássicos, como Galopeira, Página de Amigos, Fio de Cabelo, Nuvem de Lágrimas e o hino Evidências.

Sábado, 23/5

Latinos Unidos – Anitta

Horário: 20h

Local: YouTube da Skol Beats

A cantora Anitta é a próxima atração do festival Latinos Unidos, promovido pela Skol Beats. A cantora, que tinha dito que não iria fazer nenhuma live, se rendeu às transmissões e no último mês já fez, pelo menos, três apresentações. A cantora fará o show da sua casa, que tem uma área dedicada à marca de cerveja, e interpretará seus hits latinos, com a pegada do reggaeton, como Downtown, Vai Malandra, Indecente e Medicina.

Domingo, 24/5

Paula Fernandes

Horário: 17h

Local: YouTube da cantora

A cantora Paula Fernandes dá continuidade a série de lives que tem feito nos finais de semana. Desta vez, o happy hour vai acontecer no domingo, no finalzinho da tarde, para aproveitar o pôr do sol. O palco da apresentação será a sua fazenda, em Belo Horizonte, onde ela tem ficado durante a quarentena. Na primeira live, o repertório contou com músicas sugeridas pelos amigos da artista. Desta vez, ela vai atender aos pedidos dos fãs.

Domingo, 24/5

Rolling Stones

Horário: 16h

Local: YouTube oficial da banda

Não é exatamente uma live, mas está valendo. Os Rolling Stones darão continuidade ao projeto semanal Extra Licks, que começou no dia 3 de maio, de transmitir um show histórico diferente todo domingo no YouTube oficial da banda. A próxima apresentação ainda não foi revelada, mas já foram exibidas as performances no Fonda Theatre, em 2015, da turnê Sticky Fingers, e em Havana, Cuba, de 2016.

The Stones have just announced ‘Extra Licks’ – a series of special past performances streaming worldwide every Sunday exclusively on YouTube!

Starting Sunday May 03 8pm BST/12pm PT/3pm ET for six weeks – set a reminder: https://t.co/I8gCiFcdXH #StayHome & rock #WithMe #ExtraLicks pic.twitter.com/pwZu2zLNAF Continua após a publicidade — The Rolling Stones (@RollingStones) May 1, 2020

Outras lives da semana:

Sexta-feira, 22/5

Moacyr Luz

Horário: 19h

Local: Instagram oficial do artista

Israel e Rodolffo

Horário: 17h

Local: YouTube

George Henrique e Rodrigo

Horário: 18h

Local: YouTube

Ludmilla

Horário: 18h30

Local: YouTube

Luíza e Maurílio

Horário: 19h

Local: YouTube

Maísa Silva

Horário: 19h

Local: YouTube

Atitude 67

Horário: 19h

Local: YouTube

Ava Rocha

Horário: 19h

Local: YouTube

Pabllo Vittar

Horário: 20h

Local: YouTube

Gusttavo Lima

Horário: 21h

Local: YouTube

Diogo Nogueira

Horário: 21h

Local: YouTube

Sábado – 23/5

Leandro Sapucahy

Horário: 13h

Local: YouTube

Imagina Samba

Horário: 15h

Local: YouTube

Aldair Playboy

Horário: 15h

Local: YouTube

Inimigos da HP

Horário: 15h

Local: YouTube

Rick e Renner

Horário: 16h

Local: YouTube

Claudia Leitte

Horário: 16h

Local: YouTube

Mauricio Manieri

Horário: 19h

Local: YouTube

Thales Lessa

Horário: 18h

Local: YouTube

Simone e Simaria

Horário: 17h30

Local: YouTube

Maiara e Maraísa

Horário: 20h

Local: YouTube

Anitta

Horário: 20h

Local: YouTube

Edson & Hudson

Horário: 20h

Local: YouTube

Domingo, 24/5

40 anos do T.S.O.L

Horário: 19h

Local: Facebook oficial da banda

Simone

Horário: 18h

Local: Instagram oficial da cantora

Léo Pain

Horário: 12h

Local: YouTube

Kleo Dibah

Horário: 14h

Local: YouTube

Grupo Revelação

Horário: 16h

Local: YouTube

Solange Almeida e Márcia Fellipe

Horário: 16h

Local: YouTube

Paula Fernandes

Horário: 17h

Local: YouTube

Sambô

Horário: 17h

Local: YouTube

Banda Eva

Horário: 17h

Local: YouTube

Mariana Pimenta

Horário: 17h20

Local: YouTube

Projota

Horário: 20h

Local: YouTube

Alcione

Horário: 20h

Local: YouTube

Terça-feira, 26/5

Munhoz e Mariano

Horário: 20h

Local: YouTube

Quarta-feira, 27/5

Joelma

Horário: 20h

Local: YouTube

Fábio Brazza

Horário: 19h

Local: YouTube

Quinta-feira, 28/5

Emicida e Tulipa Ruiz

Horário: 19h

Local: YouTube

João Bosco e Vinícius

Horário: 20h30

Local: YouTube