De Carol Duarte a IZA: os artistas que foram revelação em 2017

Apesar dos pesares, este foi um ano de novos talentos no Brasil. Tanto na música como na televisão, os artistas que apareceram compõem uma geração diversificada e cheia de atitude. Confira dez nomes que se destacaram neste ano e devem ganhar ainda mais espaço em 2018:

IZA

A cantora IZA já fazia sucesso com covers no YouTube de artistas como Beyoncé, Nina Simone e Rihanna. Neste ano, ela ganhou reconhecimento pela carreira autoral, depois de lançar os clipes Te Pegar e Esse Brilho É Meu. Em outubro, divulgou o single Pesadão, gravado ao lado de Marcelo Falcão, vocalista da banda O Rappa. Ainda é aguardado o álbum de estreia de IZA, sem data de estreia definida.

Pabllo Vittar

A maranhense Pabllo Vittar ganhou o Brasil logo no começo do ano. Depois de lançar seu primeiro álbum, Vai Passar Mal, em janeiro, a drag queen bombou no Carnaval com a música Todo Dia, parceria com o rapper Rico Dalasam. Em julho, participou da música Sua Cara junto com Anitta e o trio de DJs Major Lazer.

A cantora chegou a ocupar três das cinco posições do ranking de mais ouvidas do Spotify Brasil, se apresentou ao lado de Fergie no Rock in Rio e lançou a música Decote, com Preta Gil. Agora, os fãs aguardam o lançamento do seu segundo álbum para 2018.

Bruno Cabrerizo

O protagonista de Tempo de Amar, atual novela das seis da Globo, é um rosto novo na televisão brasileira, mas já possui um currículo extenso. Cabrerizo foi jogador de futebol no Botafogo e no Flamengo. Depois de se mudar para a Itália para jogar, aos 26 anos, começou a trabalhar como modelo e ator no país. Também morou em Portugal, onde atuou em novelas e séries. Agora, com 38 anos, Bruno Cabrerizo é considerado o novo galã global e deve continuar atuando no Brasil.

Ana Vilela

Ana Vilela teve um sucesso meteórico em 2017, como o título do hit que a alçou à fama. Com apenas 19 anos, a cantora estourou no YouTube com a composição Trem-Bala, logo escolhida como tema de duas campanhas do Dia das Mães, escalada para a trilha de Malhação e selecionada para um cover de Gisele Bündchen.

Em novembro, a paranaense lançou o seu primeiro álbum, que leva seu nome. Entre as 13 faixas, é possível encontrar uma regravação de O Leãozinho, de Caetano Veloso, e uma versão de Trem-Bala com Luan Santana.

Kell Smith

A cantora e compositora Kell Smith ganhou destaque ao lançar a música Respeita as Mina no Dia Internacional da Mulher deste ano, misturando referências da MPB e do rap. O sucesso maior veio com a canção Era uma Vez. Uma das mais tocadas nas rádios brasileiras, a canção acumula quase 50 milhões de visualizações no YouTube. Aos 23 anos, a cantora ainda lançou o seu primeiro EP, produzido por Rick Bonadio.

Carol Duarte

O processo de autoaceitação do transexual Ivan foi uma das tramas principais de A Força do Querer, a bem-sucedida novela de Glória Perez. Esse foi o primeiro folhetim de Carol Duarte, atriz de teatro que abraçou o personagem. A paulista de 26 anos já tem uma longa carreira nos palcos e, agora, deve se tornar nome recorrente na televisão: Carol já é aguardada na primeira novela solo de Manuela Dias, autora da série Justiça, prevista para 2019.

Letrux

Após o fim da dupla de MPB Letuce, que compunha ao lado do ex-marido, Lucas Vasconcellos, Letícia Novaes adotou o nome Letrux. Em julho, ela lançou o seu primeiro álbum solo, Letrux em Noite de Climão. O projeto foi criado a partir de um financiamento coletivo e o resultado foi aplaudido, ganhando o Prêmio de Multishow de melhor disco pelo superjúri.

Mc Zaac

O funkeiro natural de Diadema, município da Grande São Paulo, fez sucesso em 2016 com a música Bumbum Granada. O que poderia ser um sucesso rápido se transformou em carreira sólida. Isaac Daniel Junior divulgou em maio deste ano a música Vai Embrazando, que já possui quase 250 milhões de visualizações no YouTube. Zaac ainda gravou Vai Malandra, single da cantora Anitta com clipe gravado no Morro do Vidigal, que deve ser lançado na próxima semana.

Anavitória

A dupla composta por Ana Caetano e Vitória Falcão estreou em disco em agosto de 2016, mas estourou mesmo neste ano, em que fez uma turnê de shows por todo o Brasil e emplacou a música Eu Quero Ir na trilha sonora de Malhação: Pro Dia Nascer Feliz. Em abril, elas lançaram Fica em parceria com Matheus e Kauan. No dia primeiro de agosto, o duo ganhou o primeiro disco de ouro em comemoração às 40.000 cópias vendidas do CD de estreia. As duas ainda lançaram o EP Anavitória Canta para Pessoas Pequenas, Pessoas Grandes e Não Pessoas Também, com quatro músicas.

Jonathan Azevedo

Além de Carol Duarte, A Força do Querer revelou outro nome da dramaturgia. Jonathan Azevedo deu vida ao traficante Sabiá na trama. O que deveria ser apenas uma participação especial acabou se estendendo até o fim, graças à afeição adquirida junto ao público e a Glória Perez. Agora, Jonathan é esperado na nova minissérie da Globo Ilha de Ferro, que deverá contar com nomes como Cauã Reymond e Sophie Charlotte no elenco.