De ‘Brexit’ a ‘The Handmaid’s Tale’: o que chega ao streaming em fevereiro

Tramas políticas, comédias românticas, super-heróis em família. O catálogo dos principais serviços de streaming promete trazer um pouco para todos os gostos no mês de fevereiro, entre produções originais – aposta cada vez mais frequente no mercado – e sucessos do cinema que chegam às telinhas.

Entre os destaques inéditos do mês, estão a série The Umbrella Academy, inspirada nos quadrinhos de mesmo nome; o longa Velvet Buzzsaw, que repete a parceria entre o diretor de O Abutre e o ator Jake Gyllenhaal; o drama Brexit, com Benedict Cumberbatch revivendo um dos momentos mais importantes da história recente do Reino Unido, e Lorena, série documental sobre um caso bizarro de violência doméstica e vingança que se tornou famoso no noticiário popular.

Confira os lançamentos:

Netflix

Boneca Russa

Lançamento: 1º de fevereiro

Criada por Amy Poehler (Parks and Recreation), Leslye Headland (Quatro Amigas e Um Casamento) e Natasha Lyonne (Orange Is the New Black), a nova série original da Netflix traz Lyonne como uma desenvolvedora de games que, à la A Morte Te Dá Parabéns, fica presa num ciclo revivendo eternamente o dia de sua morte.

Sempre Bruxa

Lançamento: 1º de fevereiro

Produzida na Colômbia, a série original acompanha uma bruxa do século XVII que viaja no tempo para não ser queimada na fogueira e, ao chegar à Cartagena contemporânea, precisa se adaptar.

Nightflyers

Lançamento: 1º de fevereiro

Mais uma trama escrita por George R. R. Martin foi adaptada para a televisão e, desta vez, é a história de uma expedição espacial envolvendo oito cientistas e um telepata, que tentam salvar a Terra fazendo contato com extraterrestres. A série é inspirada no conto homônimo publicado em 1980.

Velvet Buzzsaw

Lançamento: 1º de fevereiro

Jake Gyllenhaal se reúne com o diretor de O Abutre, Dan Gilroy, no novo longa escrito e dirigido por ele especialmente para a Netflix. No filme, o ator vive um crítico de arte que se encanta com as obras de um pintor desconhecido, mas logo essa arte misteriosa começa a assombrar as pessoas à sua volta.

A Terra É Plana

Lançamento: 7 de fevereiro

A recente onda de popularidade da teoria terraplanista é analisada a fundo no documentário de Daniel J. Clark, que se infiltra numa conferência internacional sobre o tema e colhe relatos da comunidade científica para tentar explicar o fenômeno.

Dumplin’

Lançamento: 8 de fevereiro

Dirigida por Anne Fletcher (A Proposta e Belas e Perseguidas) e estrelada por Jennifer Aniston, a comédia original Netflix conta a história de uma adolescente plus-size (Danielle Macdonald) que se inscreve num curso de beleza organizado por sua mãe (Aniston), uma ex-miss. O filme é baseado no livro homônimo de Julie Murphy.

The Umbrella Academy

Lançamento: 15 de fevereiro

Inspirada na HQ homônima de Gerard Way e Gabriel Bá, a nova série teen da Netflix com Ellen Page no elenco tem no centro uma família disfuncional de super-heróis, formada por dezenas de crianças nascidas em circunstâncias misteriosas e adotadas por um milionário.

Amazon Prime Video

Lorena

Lançamento: 15 de fevereiro

Dividida em quatro episódios, a série original da Amazon é produzida por Jordan Peele (Corra!) e acabou de ter sua pré-estreia mundial no festival de Sundance. Ela narra o drama de Lorena Bobbitt, uma mulher que, após sofrer violência doméstica por anos, acaba castrando o marido.

A Justiceira

Lançamento: 2 de fevereiro

Jennifer Garner retorna ao cinema de ação vivendo uma mulher que, depois de perder o marido e a filha para um crime brutal, decide buscar vingança com as próprias mãos.

Colette

Lançamento: 22 de fevereiro

Baseado numa história real, Colette acompanha o drama de uma escritora, vivida por Keira Knightley, que é convencida pelo marido a usar o nome dele como pseudônimo, num tempo em que mulheres dificilmente conseguiam ser publicadas.

HBO Go

Brexit

Lançamento: 2 de fevereiro, após a estreia no canal às 22h

Os recentes eventos políticos que abalaram a Europa são recriados no longa-metragem original da HBO estrelado por Benedict Cumberbatch. O ator interpreta Dominic Cummings, o homem que liderou a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, durante o referendo em 2016.

Looke

Nota: o Looke pode ser usado tanto como assinatura mensal de streaming quando como locadora avulsa. Os preços de cada filme estão informados abaixo.

Podres de Ricos

Lançamento: 1º de fevereiro (18,99 reais)

A comédia romântica inspirada no livro de mesmo nome chega ao Looke no primeiro dia do mês. Nela, uma professora americana namora um cingapuriano e aceita viajar com ele para conhecer sua família. Chegando lá, ela descobre que ele é membro de um clã milionário e precisa encarar o julgamento dos parentes.

O Primeiro Homem

Lançamento: 6 de fevereiro (16,99 reais)

Damien Chazelle e Ryan Gosling repetem a parceria de La La Land – Cantando Estações para contar a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua, e mostrar as dificuldades e a insegurança que marcaram a missão. Claire Foy (The Crown) interpreta sua esposa no filme indicado a quatro Oscars.

Bohemian Rhapsody

Lançamento: 7 de fevereiro (16,99 reais)

Vencedor do Globo de Ouro e indicado a cinco Oscars, incluindo o de melhor filme, o longa recria a vida de Freddie Mercury, vocalista do Queen, entre sua entrada na banda e a apresentação histórica durante o festival Live Aid.

Chacrinha – O Velho Guerreiro

Lançamento: 8 de fevereiro (9,99 reais)

Na cinebiografia, o apresentador brasileiro é vivido por Stepan Nercessian. José Abelardo Barbosa, mais tarde conhecido como Chacrinha, é retratado desde a juventude, com passagem por uma faculdade de medicina até sua estreia como locutor de rádio e, enfim, como apresentador de televisão.

Halloween

Lançamento: 13 de fevereiro (16,99 reais)

Jamie Lee Curtis retorna ao papel que viveu quarenta anos atrás, enfrentando mais uma vez o assassino Michael Myers. Agora, ela precisa defender não apenas a si mesma, mas também à sua filha e neta, que não compreendem o perigo que ronda a família.

O Grinch

Lançamento: 13 de fevereiro (16,99 reais)

O rabugento Grinch, mais uma vez, quer destruir o Natal dos habitantes da pacata Quemlândia. A animação da Universal Pictures se inspira no clássico infantil de Dr. Seuss para contar a história de uma criatura amargurada que, com a ajuda de um cãozinho, uma rena e uma garotinha, aprende importantes lições de vida.

Telecine Play

Verdade ou Desafio

Lançamento: 2 de fevereiro

No longa de terror de Jeff Wadlow (A História Real de um Assassino Falso), Lucy Hale é Olivia, uma jovem que viaja para o México com um grupo de amigos. Lá, eles decidem brincar de Verdade ou Desafio dentro de um prédio em ruínas, mas uma maldição transforma a brincadeira num jogo mortal.

Uma Quase Dupla

Lançamento: 9 de fevereiro

Tatá Werneck e Cauã Reymond são dois policiais na comédia de Marcus Baldini. Ela é uma investigadora durona e destemida, enquanto ele é um tranquilo subdelegado que recebe a ajuda dela quando uma série de assassinatos ameaça sua cidade do interior.

Jurassic World: Reino Ameaçado

Lançamento: 16 de fevereiro

Dando sequência aos eventos de Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, o longa de J. A. Bayona coloca Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas-Howard) de volta à ilha onde, pouco tempo antes, os dinossauros geneticamente recriados haviam se libertado e atacado os visitantes de um parque temático. Agora, a ilha está em perigo e cabe a eles tentar salvar o máximo de espécies que conseguirem.

Han Solo: Uma História Star Wars

Lançamento: 23 de fevereiro

No filme derivado de Star Wars, Alden Ehrenreich interpreta o jovem Han Solo, antes de se tornar um contrabandista espacial. No longa, descobrimos como ele conheceu seu parceiro Chewbacca e como ganhou, numa aposta, a nave Millenium Falcon.

GloboPlay

The Handmaid’s Tale

Lançamento: 13 de fevereiro

A primeira temporada da série inspirada no livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood, chega ao GloboPlay na metade do mês. Nela, mulheres são controladas como propriedade do Estado, usadas para reprodução acima de tudo. Com Elizabeth Moss e Alexis Bledel, a série já foi premiada com dois Globos de Ouro e onze Emmys.

A Very English Scandal

Lançamento: 8 de fevereiro

Hugh Grant (Um Lugar Chamado Notting Hill) e Ben Whishaw (O Retorno de Mary Poppins) estrelam a minissérie dirigida por Stephen Frears (Florence: Quem é Essa Mulher?) sobre um político britânico acusado de mandar assassinar seu ex-amante. Whishaw ganhou o Globo de Ouro por sua performance.

Now

Culpa

Lançamento: 7 de fevereiro

Um policial em plantão na delegacia recebe a ligação aparentemente inofensiva de uma mulher. Aos poucos, ele consegue interpretar os sinais e compreende que ela está sendo sequestrada, passando a tentar captar as informações para poder salvá-la. Toda a história é mostrada do ponto de vista dele, durante essa ligação.

A Casa Que Jack Construiu

Lançamento: 13 de fevereiro

No mais recente e perturbador longa de Lars Von Trier, Matt Dillon interpreta um homem que, frustrado com sua profissão, descobre um novo prazer no assassinato e, aos poucos, organiza sua vida como um ambicioso e excêntrico assassino em série.

Em Chamas

Lançamento: 13 de fevereiro

Dirigido por Chang Dong Lee e estrelado por Ah-in Yoo e Steven Yeun (The Walking Dead), o suspense se inspira num conto de Haruki Murakami para narrar a história de três pessoas solitárias. No centro, está Jongsu (Yoo), um jovem que vive na zona rural e reencontra uma velha conhecida, por quem se apaixona. Um dia, ela lhe apresenta um novo amigo, que traz uma dimensão misteriosa e perigosa à relação entre os três.

Millenium: A Garota na Teia de Aranha

Lançamento: 6 de fevereiro

Claire Foy interpreta Lisbeth Salander na adaptação do quarto livro da série Millenium. Agora, ela enfrenta seu passado ao reencontrar sua irmã e precisará da ajuda de Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) para solucionar um novo caso.

Era Uma Vez Um Deadpool

Lançamento: 14 de fevereiro

O herói tagarela retorna para uma versão repaginada do longa Deadpool 2, adequada para menores e com novas piadas, incluindo uma participação especial do ator Fred Savage, da série Anos Incríveis.

O Beijo no Asfalto

Lançamento: 22 de fevereiro

Nesta adaptação da peça de Nelson Rodrigues, Lázaro Ramos vive um homem que, ao tentar ajudar um homem atropelado, aceita seu pedido e lhe dá um beijo na boca. O gesto, então, ganha a atenção da mídia sensacionalista.

Diamantino

Lançamento: 1º de fevereiro

Um grande jogador de futebol português se emociona e acaba perdendo sua capacidade de jogar ao se deparar pela primeira vez com um barco de refugiados. Então, uma trama surrealista se desenrola à sua volta, envolvendo um plano para “roubar” seu talento e uma investigação internacional.

As Viúvas

Lançamento: 27 de fevereiro

Steve McQueen (12 Anos de Escravidão) dirige a adaptação do livro homônimo de Lynda La Plante com Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. Elas interpretam quatro esposas de assaltantes profissionais que, quando seus maridos morrem, se unem para realizar um último assalto.