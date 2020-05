De Ana Carolina a João Donato: cinco lives imperdíveis da semana

A MPB e a bossa nova estarão muito bem representadas neste final de semana com as transmissões ao vivo de Ana Carolina a João Donato. Além deles, o sambista Diogo Nogueira promete ensinar suas receitas culinárias secretas enquanto promove uma roda de samba em casa, bem na hora do almoço de domingo. O pagode e o forró também estão na lista para animar a quarentena, com o encontro de Wesley Safadão e Raça Negra. A seguir, confira cinco lives imperdíveis que vão acontecer entre os dias 15 e 21 de maio — e o calendário completo da semana.

Sexta-feira, 15/5

Ana Carolina

Horário: 21h

Local: YouTube oficial da cantora

A cantora Ana Carolina fará sua primeira live nesta sexta-feira, 15, em uma transmissão feita da sala de casa, no Rio de Janeiro, o mesmo espaço onde ela já recebeu para saraus artistas como John Legend, Norah Jones, Carlinhos Brown, Alejandro Sanz, Madeleine Peyroux, entre outros. Ana Carolina estará acompanhada do músico Thiago Antoni, e o repertório será eclético com músicas de Guilherme Arantes, Martinho da Vila, Rita Lee e Seu Jorge. Os hits da cantora, é claro, também estarão presentes como Quem de Nós Dois, É Isso Aí, Garganta, Pra Rua Me Levar e Problemas.

Sábado, 16/5

João Donato

Horário: 19h

Local: youtube.com/sescsp

Um dos ícones da música brasileira, João Donato, 85 anos, fará sua primeira live neste sábado dentro do projeto Sesc Ao Vivo. No repertório, ele tocará músicas de Tom Jobim, seu velho amigo nas noites cariocas dos anos 1950. Além do repertório afinado e de bom gosto, Donato também prometeu relembrar boas composições da carreira e da história da Bossa Nova.

Domingo, 17/5

Diogo Nogueira

Horário: 12h

Local: YouTube oficial do artista

O sambista Diogo Nogueira animará o almoço de domingo com uma live ao meio-dia. Em clima de roda de samba e pagode, o artista se apresentará de casa enquanto prepara o almoço e ensinará uma de suas receitas favoritas, o “estrogonogue”, um estrogonofe com alguns ingredientes secretos. O repertório está sendo escolhido pelos fãs, que enviam sugestões para o artista por meio dos comentários no Instagram.

Domingo, 17/5

Wesley Safadão e Raça Negra

Horário: 16h

Local: YouTube oficial do artista

A reunião do forró de Wesley Safadão com o pagode do Raça Negra deverá render boas músicas na live conjunta dos dois neste domingo. Batizada de WS Sunset, a transmissão será feita no final da tarde, a partir das 16h. A apresentação, no entanto, não contará com a banda completa do Raça Negra e, sim, apenas com o vocalista Luiz Carlos. Aos fãs de Safadão, fica uma dica: ele foi um dos poucos artistas que lançou música inédita durante as lives. Provavelmente, durante a transmissão desta semana, outras inéditas poderão surgir.

Quinta-feira, 21/5

Home Hour Popload festival – Manu Gavassi e Letrux

Horário: 19h

Local: No YouTube do Popload

O Popload está promovendo lives todas as quintas-feiras em parceria com uma marca de bebidas. Nesta semana, as atrações serão Manu Gavassi e Letrux, que farão uma apresentação conjunta. Manu, que ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil, deverá apresentar sua nova música, Vinho no Meu Tapete. Letrux, que também lançou disco novo, deverá apresentar as canções de Aos Prantos.

Outras lives da semana:

Sexta-feira, 15/5

Moacyr Luz homenageia Aldir Blanc

Horário: 19h

Local: Instagram do Moacyr Luz

Tom Zé

Horário: 17h

Local: Instagram do programa Cultura Livre, da TV Cultura

Day & Lara

Horário: 19h

Local: YouTube

Natiruts

Horário: 19h

Local: YouTube

Molejo

Horário: 20h

Local: YouTube

Léo Magalhães

Horário: 20h

Local: YouTube

Pedro Sampaio

Horário: 20h

Local: YouTube

Erikka

Horário: 21h

Local: YouTube

Melim

Horário: 22h45

Local: YouTube

Sábado – 16/5

Lexa

Horário: 16h

Local: YouTube

Pixote

Horário: 17h

Local: YouTube

Zé Neto & Cristiano

Horário: 18h

Local: YouTube

Ludmilla

Horário: 20h

Local: YouTube

Bruno & Marrone

Horário: 21h

Local: YouTube

Domingo, 17/5

Sérgio Reis e Renato Teixeira

Horário: 14h

Local: YouTube

Enzo Rabelo

Horário: 16h

Local: YouTube

Matogrosso & Mathias

Horário: 17h

Local: YouTube

Quarta-feira, 20/5

Br’oz

Horário: 20h

Local: YouTube

Quinta-feira, 21/5

Ferrugem

Horário: 20h

Local: YouTube

César Menotti & Fabiano

Horário: 20h30

Local: YouTube

Anavitória

Horário: 19h

Local: YouTube

Pabllo Vittar

Horário: 20h

Local: YouTube

Gusttavo Lima

Horário: 21h

Local: YouTube