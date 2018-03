David Ogden Stiers, da série ‘M*A*S*H’, morre aos 75 anos

O ator David Ogden Stiers, que interpretou o major Charles Winchester na série M*A*S*H, morreu aos 75 anos no final de semana, na sua casa em Newport, cidade do estado de Oregon, nos Estados Unidos. O agente do artista, Mitchell Stubbs, confirmou a morte através do Twitter, por conta de um câncer de bexiga.

Stiers ganhou reconhecimento na televisão pelo seriado M*A*S*H entre 1977 e 1983. A produção contava a história de uma equipe médica na Gerra da Coréia nos anos 1950. O ator passou a integrar o elenco na sexta temporada, substituindo Larry Linville.

Além do seriado, o artista dublou diversas animações da Disney. O ator foi a voz do relógio Cogsworth em A Bela e a Fera (1991), do Governor Ratcliffe em Pocahontas (1995) e do Jumba Jookiba em Lilo & Stitch (2002).