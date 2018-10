David Harbour, de ‘Stranger Things’, fica irreconhecível como Hellboy

David Harbour está irreconhecível no primeiro pôster do filme Hellboy: Rise of the Blood Queen. O ator, famoso por interpretar o xerife Jim Hopper na série Stranger Things, apareceu, pela primeira vez, caracterizado como o assustador personagem.

O super-herói demoníaco foi enviado à Terra para semear o apocalipse, mas acabou adotado pelo Professor Broom e se tornou um dos grandes defensores do planeta. O personagem pauta dois outros filmes, lançados em 2004 e 2008, que não tem nenhuma relação com a produção estrelada por Harbour.

Para interpretar o bombado personagem, o ator precisou perder peso e ganhar massa muscular. Segundo o site New York Post, ele passou por um intenso treinamento físico com o mesmo personal trainner que preparou Hugh Jackman para interpretar o Wolverine.

Hellboy: Rise of the Blood Queen estreia nos cinemas em 12 de abril de 2019.